«Apropos» – der tägliche Podcast – Tödliche Stürze: Warum verunfallen so viele auf dem Wander-Hotspot Alpstein? Am Aescher verunglückten fünf Personen in fünf Wochen tödlich. Dass sich solche Unfälle häufen, hat auch mit einer neuen Bedeutung des Alpinismus zu tun. Mirja Gabathuler Alexandra Aregger als Gast Philipp Loser als Host

Das Berggasthaus Aescher im Appenzeller Alpstein hat den Ruhm und Rummel nie gewollt. Seit es 2015 auf dem Cover des «National Geographic» abgedruckt wurde, hat es sich zum Magnet entwickelt. Die Wanderwege um den Aescher sind bei in- und ausländischen Gästen beliebt, und immer wieder kommt es dort zu tödlichen Unfällen. Dieses Jahr sind fünf Menschen innert kurzer Zeit gestorben. (Lesen Sie hier die Reportage aus dem Alpstein.)

Wie kommt es zu dieser Häufung von tödlichen Stürzen? Was bräuchte es, damit das Risiko sinkt? In einer neuen Folge erklärt Alexandra Aregger vom Tamedia-Recherchedesk, was die Unfallserie mit der Banalisierung des Alpinismus zu tun hat – und warum es an der Anziehungskraft des Alpsteins wenig ändern dürfte. Gastgeber ist Philipp Loser.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Alexandra Aregger schreibt im Rahmen des Förderprogramms für investigativen Journalismus für den Recherchedesk von Tamedia. Mehr Infos @AlexAregger

