Femizid-Prozess in Bern – Tödliche Dosis Medikamente verabreicht – Ehemann vor Gericht 2021 starb eine Frau in einem Berner Spital. Seit Montag steht ihr Ehemann vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, die Frau vergiftet zu haben. Cedric Fröhlich

Die Tat soll sich im März 2021 ereignet haben. Der Mann verabreichte der Frau eine tödliche Dosis eines Gichtmedikaments. Foto: PD

Am Montagmorgen begann in Bern der Mordprozess gegen einen Mann aus der Region Bern. Dem 51-Jährigen wird vorgeworfen, seiner Ehefrau heimlich eine tödliche Dosis eines Medikaments gegen Gicht verabreicht zu haben.

Der Anklage zufolge habe sich der Mann «möglichst unauffällig» seiner Frau entledigen wollen. Dabei sei er besonders feige, heimtückisch und skrupellos vorgegangen, heisst es in der Anklageschrift. Der Mann bestreitet die ihm gemachten Vorwürfe.

Die mutmassliche Tat geht auf den März 2021 zurück. Damals verstarb in einem Spital in Bern eine damals 54-jährige Frau nach einem mehrtägigen Todeskampf an den Folgen eines multiplen Organversagens. Die Ursache dafür war zunächst unklar, indes fanden sich Anzeichen, dass die Frau an einer Medikamentenvergiftung verstorben sein dürfte. Das Blutbild der Verstorbenen bestätigte diesen Verdacht post mortem.

Anfang April 2021 nahm die Polizei ihren Ehemann fest. Die Staatsanwaltschaft fordert einen Schuldspruch wegen Mordes. Während der nächsten vier Tage wird der Fall nun am Regionalgericht Bern Mittelland verhandelt.

Cedric Fröhlich ist Jurist und Absolvent der Schweizer Journalistenschule MAZ. Er schreibt über Politik, Justiz und Gesellschaft. Zudem berichtet er aus den Gerichten. Mehr Infos @cedricfroehlich

