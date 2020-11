Brand in Burgdorf im Sommer – Todesursache einer Frau ist geklärt Warum es Ende Juli in einer Wohnung am Uferweg in Burgdorf gebrannt hat und warum die Bewohnerin zu Tode kam, steht jetzt fest. Der Grund sind gemäss Kantonspolizei Bern «Selbsthandlungen». Urs Egli

Die Einsatzkräfte waren Ende Juli rasch vor Ort, für die Bewohnerin einer Wohnung in Burgdorf kam aber jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: Keystone

In einem Mehrfamilienhaus am Uferweg in Burgdorf war es in den frühen Morgenstunden des 27. Juli zu einem Brand gekommen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Burgdorf und der Regio-Feuerwehr Kirchberg einen Wohnungsbrand lokalisieren und rasch löschen. Während des Einsatzes wurde die Bewohnerin leblos aufgefunden.