Opfer ist ein 14-jähriger Ivorer – Verstorbene Person nach Brand im Berner Jura identifiziert Drei Tage nach dem Brand eines Hauses in St-Imier im Berner Jura hat die Kantonspolizei die Identität des Todesopfers geklärt. Die Brandursache ist hingegen noch nicht bekannt.

Beim Brand in St-Imier BE ist ein 14-jähriger Ivorer ums Leben gekommen. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Montag nach der formellen Identifikation mit.

Der Staatsangehörige der Elfenbeinküste sei im Kanton Bern wohnhaft gewesen, heisst es im Polizeicommuniqué. Der junge Mann starb am Freitagnachmittag beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses im Zentrum von St-Imier. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

SDA/nfe

