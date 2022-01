Gefährliche Wege entlang den Geleisen – Todesgefahr wegen fehlender Sicherung?

Bahngleise in Uetendorf – Todesgefahr wegen fehlender Sicherung? Ein Draht ist alles, was die Spaziergänger an der Aarestrasse von den Bahngleisen trennt. Ausnahme oder Regel? Marc Imboden

Nur mit zwei Drähten gesichert: Die Zugstrecke Uetendorf-Thun vor der Autobahnüberführung. Links der Spazierweg mit Fussgängern, die problemlos auf die Geleise gelangen könnten. Foto: PD

Es war der erste Sonntag im neuen Jahr. Erwin Stauffer aus Unterseen war auf der Uetendorfer Allmend mit seiner Familie auf einem Spaziergang. Auf der Aarestrasse, dem Weg entlang der Bahnlinie Richtung Thun, etwa 100 Meter vor der Autobahnunterführung, stockte Stauffer der Atem. «Ich war schockiert, wie die Bahnstrecke in diesem Bereich gesichert ist: Ein uralter, schlechter, horizontaler Drahtzaun oder gar nichts, teilweise nur ein Draht auf 50 Zentimetern Höhe …», schrieb er per E-Mail an diese Zeitung.

Er fragte sich: «Muss zuerst ein Todesfall entstehen, damit diese Strecke entlang eines Spazierweges gesichert wird? Das darf doch nicht sein!» Er oder sonst jemand hätte problemlos auf die Gleise gelangen und von einem Zug erfasst werden können, gab er in seiner Nachricht weiter zu bedenken.