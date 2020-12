Zusammenhang mit Vakzin unklar – Todesfall in Luzerner Pflegeheim nach Covid-Impfung In einer Luzerner Agglomerationsgemeinde ist eine Person fünf Tage nach einer Impfung gegen das Coronavirus gestorben.

Der Impfstoff von Pfizer Biontech, aufgenommen in einem Altersheim in Gelterkinden. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Im Kanton Luzern ist eine Person nach einer Impfung gegen das Coronavirus gestorben, wie das dortige Gesundheitsdepartements bestätigt. Demnach ist nicht erwiesen, ob zwischen der Impfung und dem Todesfall ein Zusammenhang besteht.

Die Luzerner Gesundheitsdirektion meldete den Fall dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic, das den verabreichten Impfstoff von Pfizer/Biontech zugelassen hatte, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA hiess.

Anlässlich der Zulassung kündigte Swissmedic an, die Sicherheit des Impfstoffes genau zu überwachen. Bisher dokumentiert waren gemäss damaligen Angaben am häufigsten Nebenwirkungen, die mit jenen einer Grippeimpfung vergleichbar waren. Für medizinische Fachpersonen betreibt Swissmedic ein spezielles Online-System zur Meldung vermuteter unerwünschter Wirkungen.

Gemäss dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht von zeitpunkt.ch war die Person am 24. Dezember in einer Einrichtung für Demenzkranke geimpft worden und am 29. Dezember verstorben.

SDA