Forsches Marketing oder Straftat? – Tochter-Firma der Deutschen Bank wegen Greenwashing-Verdacht unter Druck Der Firma wird vorgeworfen, sie weise ihre Anlagefonds als « zu grün» aus. Nun ist der Chef wenige Stunden nach einer grossen Polizeirazzia zurückgetreten. Meike Schreiber Frankfurt

Etwa 50 Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstag in Frankfurt die Zentralen der Deutschen Bank und der DWS Group (im Bild) durchsucht. Foto: Arne Dedert (Keystone)

Erst vier Wochen liegt die letzte Razzia bei der Deutschen Bank zurück. Nun haben Ermittler in Frankfurt am Dienstag erneut Räumlichkeiten der Fondstochter DWS durchsucht. Hintergrund sind «Greenwashing-Vorwürfe» der früheren Nachhaltigkeitschefin der DWS, Desiree Fixler, die sich im Sommer 2021 dem «Wall Street Journal» offenbart hatte.

Die Behörden ermittelten danach wegen des Verdachts des Kapitalanlagebetrugs gegen bislang unbekannte Mitarbeiter und Verantwortliche der DWS. Ausgelöst worden sei das Verfahren durch Medienberichte, wonach die DWS womöglich «grüne Finanzprodukte» als «nachhaltiger» verkauft habe, als sie tatsächlich seien.

Im Fachjargon tragen solche Aktienfonds das Label «ESG», sie erfüllen besondere Anforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environment, Social, Governance). Seit Sommer 2021 ermitteln dazu auch die US-Börsenaufsicht SEC, das US-Justizministerium, das FBI und die deutsche Finanzaufsicht.

Oberster Chef nach Razzia zurückgetreten

Auf deutscher Seite scheint sich nun ein Anfangsverdacht zu erhärten: «Nach Prüfung haben sich zureichende tatsächliche Anhaltspunkte ergeben, dass entgegen der Angaben in Verkaufsprospekten von DWS-Fonds ESG-Faktoren nur in einer Minderheit der Investments tatsächlich berücksichtigt worden sind, in einer Vielzahl von Beteiligungen jedoch keinerlei Beachtung gefunden haben», teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Hat die DWS gegenüber Anlegern bewusst falsche Angaben gemacht? Das wäre ein harter Vorwurf. Die Deutsche Bank hält mit 80 Prozent die Mehrheit an der börsennotierten DWS.

Konsequenzen gibt es indes bereits: DWS-Chef Asoka Wöhrmann ist inzwischen zurückgetreten – nur wenige Stunden nach der Razzia in Frankfurt. Ein Nachfolger wurde bereits bekannt gegeben. Noch im November 2020 hatte Wöhrmann gesagt, die DWS sei in Sachen Nachhaltigkeit deutlich besser als die Konkurrenz. Man habe einen «einzigartigen Ansatz zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten». Dieser gehe weit über bisherige Branchenstandards hinaus.

Experten aus dem eigenen Hause sahen das offenbar anders. Interne E-Mails und Präsentationen liessen bezweifeln, dass die DWS bei der Nachhaltigkeit schon so weit war, wie Wöhrmann es vorgab. Die DWS und die Deutsche Bank haben die Vorwürfe stets bestritten: «Wir haben in dieser Angelegenheit kontinuierlich und umfassend mit allen relevanten Regulatoren und Behörden zusammengearbeitet und werden dies auch weiterhin tun.»

Nachhaltigkeitschefin wandte sich an die Medien

Die aktuellen Ermittlungen werden von der gesamten internationalen Fondsbranche aufmerksam verfolgt. Viele fragen sich: Wo verläuft die Grenze zwischen forschem Marketing und Betrug? Zwar kommen ständig neue nachhaltige Fonds auf den Markt, es gibt aber erst nach und nach Standards für grüne Produkte. In den USA hat sich die Börsenaufsicht SEC zuletzt dem Schutz von Investoren vor riskanten oder irreführenden Finanzprodukten verschrieben.

Der Versicherungskonzern Allianz musste gerade erst Betrug bei einer Fondstochter einräumen und eine Milliardenstrafe zahlen. Ob dies auch der DWS droht? Völlig offen.

Der Fall verweist aber auch auf die Frage, ob Unternehmen angemessen mit kritischen Hinweisgebern umgehen. Die DWS hatte die frühere Nachhaltigkeitschefin im Frühjahr 2021 nach nur einem halben Jahr entlassen und dabei angedeutet, es habe ihr «an Zugkraft» gefehlt. Normalerweise trennen sich Firmen für alle Seiten gesichtswahrend von Managern, wenn man nicht zusammenpasst.

Bei Desiree Fixler war das anders. Sie sah ihre Reputation zerstört und wandte sich an die Medien: Man habe sie gekündigt, nachdem sie auf möglicherweise falsche Angaben zu Nachhaltigkeitsfonds im Geschäftsbericht hingewiesen und Verbesserungen angemahnt habe, sagte sie. Gegen ihr die Entlassung klagte sie, verlor aber im Januar vor dem Arbeitsgericht.



