Hymne auf Lara Dickenmann – Tochter Courage Sie ist die herausragende Schweizer Fussballerin (Männer sind mitgemeint), am Sonntag steht sie ein letztes Mal auf dem Rasen. Würdigung einer beispiellosen Karriere. Bänz Friedli (Das Magazin)

Erfolgreiches letztes Kapitel: Auch mit dem VfL Wolfsburg gewann Lara Dickenmann die Champions League. Foto: Imago Images

Die neue Lara Dickenmann: freimütig, schrill, unverblümt. «Ich rülpse, ich schwitze, ich heule, spucke und kacke, bin tätowiert, mache Fehler, ich fluche, bin lesbisch, laut, bunt und sozial inkompetent», postet sie am Weltfrauentag. «Ich lass mir nichts gefallen, bin wütend, habe einen ‹Männerberuf›, bin gut darin und stolz darauf. Happy women’s day! Soll jede Frau sich so fühlen dürfen, wie sie will. Aussehen, wie sie will. Lieben, wen sie will. Tun und sagen, was sie will.»

Die alte Lara Dickenmann: sozial kompetent, beinahe zwanghaft bescheiden, stets für andere da. Als Ana Maria Crnogorcevic und sie im Herbst 2017 beide bei 49 Länderspieltoren stehen und es darum geht, wem als erster Schweizerin der fünfzigste Treffer gelingt, sagt Dickenmann zur Mitspielerin: «Für mich wärs schöner, dir das fünfzigste Tor aufzulegen, als es selber zu schiessen.»