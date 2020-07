Spitäler FMI AG – Tobias Hertle wird neuer Chefarzt Radiologie Der bisherige Chefarzt Radiologie, Christian Roefke, steht der Spitäler FMI AG aus gesundheitlichen Gründen ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Sein Nachfolger ist Tobias Hertle.

Tobias Hertle ist neuer Chefarzt Radiologie der Spitäler FMI AG. Foto: PD

Tobias Hertle wird neuer Chefarzt Radiologie der Spitäler FMI AG und tritt die Nachfolge von Christian Roefke an. Hertle arbeitet zurzeit am Spital Uster ZH, wo er seit 2015 als Leitender Arzt tätig ist. Seine Facharztausbildung absolvierte er in Mannheim, Bern, St. Gallen und Zürich. «Das durch diese Ausbildung erworbene radiologische Spektrum deckt alle Teilbereiche der Radiologie ab», schreibt die Spitäler FMI AG in der Mitteilung zu Hertles Engagement.

Modelleisenbahn-Fan

Insgesamt könne er auf eine klinisch-radiologische Erfahrung von mehr als 20 Jahren zurückgreifen. Tobias Hertle und seine Partnerin, die ebenfalls Ärztin ist, sind Eltern eines kleinen Jungen. Hertle sei technisch und sportlich interessiert und grosser Modelleisenbahn-Fan, heisst es in der Mitteilung weiter. Er freue sich darauf, seine Fertig- und Fähigkeiten einzusetzen, um als neuer Chefarzt das Institut für Radiologie der Spitäler FMI AG zu leiten und wesentlich mitzuprägen.

Bis Tobias Hertle seine Stelle am 1. Oktober antritt, übernimmt Matthias Krause, Oberarzt Radiologie, ad interim die ärztliche Leitung des Instituts für Radiologie.

( pd/maz )