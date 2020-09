Jeden Morgen schreibe ich mir acht Dinge auf, die ich an diesem Tag erledigen möchte. Ich versuche, die Aufgaben möglichst konkret zu formulieren. Also nicht «Leben in Griff kriegen», sondern «Kolumnen-Thema recherchieren». Das habe ich so in einem Ratgeber gelernt.

Meist komme ich mir blöd vor, wenn ich To-do-Listen schreibe, weil ich denke: Muss ich wirklich notieren «Wäsche machen»?! Aber ein Häkchen hinter eine erledigte Aufgabe zu setzen, fühlt sich kathartisch an. Es ist mein Äquivalent zur Belohnungszigarette. Zudem gibt es mir das Gefühl, «auf dem richtigen Weg zu sein». Wie früher gute Schulnoten.

In den letzten Wochen habe ich mich etwas ins Thema eingelesen und erfahren, dass uns To-do-Listen gleich auf dreifache Weise guttun. So erklärt der Psychologe David Cohen, dass sie erstens die Angst vor dem Lebenschaos reduzieren, zweitens Struktur geben und drittens der Beleg dafür sind, dass wir tatsächlich etwas geleistet haben – was gerade bei diffusen Arbeiten am Computer hilfreich ist. Für mich als freischaffende Journalistin ist vor allem das mit der Struktur wichtig: Ohne «abhakbare» Ziele wüsste ich nicht, wann ein Arbeitstag endet. Oder ein neuer beginnt.

To-do-Listen beruhigen mich. Vermutlich klingt das paradox, aber ich bin nur so lange gestresst, wie ich Angst habe, etwas zu vergessen. Sobald ich aber die To-dos notiert habe, kann ich loslassen und mich konzentriert in eine Aufgabe versenken. Grund dafür ist – wie ich inzwischen weiss – der «Zeigarnik-Effekt». Das Phänomen ist benannt nach seiner Entdeckerin Bljuma Zeigarnik und besteht darin, dass sich das Hirn mehr mit zu erledigenden Aufgaben beschäftigt als mit solchen, die bereits erledigt sind. Daher helfen verschriftlichte To-do-Listen, um mentale Kapazitäten freizusetzen.

Was ich zudem beobachte, ist, dass das Listen-Schreiben meine Zeitwahrnehmung total verändert hat. Während die Zeit früher einfach dahinfloss, fühlt sie sich heute fragmentiert an. Die Bulletpoints haben meine Tage in mundgerechte Happen geteilt. Ob das gut ist, weiss ich nicht. Was mir aber Sorgen bereitet, ist, dass ich so etwas wie eine «Listifizierung des Lebens» beobachte: Schlage ich die Zeitung auf, lese ich von Ranglisten, online stosse auf ich Listicles, ich selbst führe Listen mit Filmen, die ich sehen will, und im Laden entdecke ich Bücher wie «1000 Places to See Before You Die» oder «5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen».

Auch die «New Yorker»-Autorin Rebecca Mead schreibt, dass sich das Leben heute manchmal anfühlt wie eine ewige Bucketlist. Jede Erfahrung – jede Reise, jeder Restaurantbesuch – schrumpft zu einem Bulletpoint zusammen, den man abhaken soll. Sie fragt: Was ist mit dem Verweilen, dem Geniessen, dem Nicht-Quantifizierbaren? Und ja: Das frage ich mich auch.