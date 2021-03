Schlosskonzerte Spiez sagen ab – «Titanisch» wirds erst im nächsten Jahr Die Schlosskonzerte Spiez verlegen die für den Mai vorgesehenen Anlässe auf nächstes Jahr. Der Aufwand wäre anders nicht zu stemmen gewesen. Svend Peternell

Pianist Sebastian Knauer hätte als einer der Festival-Höhepunkte am Pfingstmontag auftreten sollen. Foto: PD

«Titan» lautet das Festivalmotto 2021. In der griechischen Mythologie umfasst der Begriff Riesen in Menschengestalt und ein mächtiges Göttergeschlecht. Der Griff nach dem Grossen bleibt den Schlosskonzerten Spiez aber nun verwehrt. Zumindest dieses Jahr. Am Sonntag hat das achtköpfige Team rund um den Präsidenten Ruedi Bernet entschieden, die Ausgabe 2021 abzusagen und zu verschieben. Um ein Jahr: auf den Mai 2022. Mit – wenn das geht – den gleichen Programmpunkten und Auftretenden.

«Das wird irgendwann für ein ehrenamtliches Team zur echten Belastung.» Ruedi Bernet, Präsident der Schlosskonzerte Spiez