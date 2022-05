4 Millionen weg in Vechigen – Tischgespräche in einem geprellten Dorf Der Finanzverwalter soll Millionen verspekuliert haben. In Vechigen fragen sich alle: Wie konnte das passieren? Benjamin Bitoun Cedric Fröhlich Adrian Moser (Fotos)

Mittags in der Dorfbeiz ist zu hören: «Es brodelt in der Gemeinde.» Foto: Adrian Moser

Noch ist das Rössli in Boll leer, nur an einem Tisch ganz hinten in der Pizzeria sitzen drei Männer beisammen. «4 Millionen, ja, das hätte eine schöne Bahnhofsunterführung gegeben», sagt Georg Hofer.