Sicherer Schweizer Messenger – Tipps und Tricks zu Threema

Sicherer Messenger – Tipps und Tricks zu Threema Die Schweizer App ist eine der besten – und sichersten – Alternativen zu Whatsapp. Im täglichen Einsatz hat sie einige Ecken und Kanten, von denen man sich aber nicht einschüchtern lassen muss. Matthias Schüssler

Weil Adressbücher nicht automatisch hochgeladen werden, ist bei Threema die Kontaktverwaltung ein wenig aufwendiger als bei der Konkurrenz. Foto: Matthias Schüssler

Die Schweizer Armee setzt auf Threema und verbannt die anderen Messenger – insbesondere Whatsapp. Das ist ein guter Entscheid, auch wenn man sich fragen kann, wie die Armee die Kommunikations-App aus dem Facebook-Konzern jemals zulassen konnte: Denn was die Sicherheit und den Datenschutz angeht, gibt es berechtigte Bedenken gegenüber Whatsapp. Threema hingegen setzte von Anfang an auf Verschlüsselung und darauf, möglichst wenig Datenspuren zu hinterlassen. Das macht die App sicher, aber auch etwas widerspenstig in der Benutzung.

Datenspeicherung auf dem Gerät

Bei Threema werden alle wichtigen Informationen zu Ihrem Nutzerkonto auf dem Smartphone gespeichert. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Messengern, bei denen diese Informationen auf den Servern der Betreiber liegen und über Ihr Benutzer-Login zugänglich sind.

Es hat einerseits den Vorteil, dass der Betreiber fast gar nichts über Sie weiss. Damit einher geht der Nachteil, dass Ihre Chats, die Kontakte und Gruppen verloren sind, wenn Ihr Mobiltelefon abhandenkommt oder die App gelöscht wird. Darum sollten Sie sich absichern: Sie finden in der App bei «Mein Profil» die Option «Threema Safe», über die Sie eine regelmässige Datensicherung einrichten. Standardmässig wird die auf einem Threema-Server abgelegt, aber Sie können auch einen eigenen angeben.

Whatsapp (links) und Threema (rechts) tun fast das Gleiche – doch auf ganz unterschiedliche Weise. Foto: Matthias Schüssler

Auch wenn Sie auf ein neues Mobiltelefon wechseln, müssen Sie eine Übertragung Ihrer Daten veranlassen. Eine Anleitung dazu liefert Threema im Support-Beitrag «Ich habe ein neues Handy ­– wie übertrage ich meine Daten?».

Schutz der Kontakte

Eine Besonderheit besteht darin, dass die App nicht wie andere Messenger das ganze Adressbuch auf den Server hochlädt, um Kontakte zu finden, die Threema ebenfalls verwenden. Es gibt zwar die Möglichkeit, diesen Abgleich durchzuführen – aber da er optional ist, verzichten viele Nutzer darauf. Wenn Sie ihn nutzen möchten, finden Sie die Option «Kontakte synchronisieren» in den Einstellungen bei «Privatsphäre». Die Kontakte werden nicht in Klarform, sondern als «Hash»-Schlüssel übertragen: Er ermöglicht es, eine Übereinstimmung festzustellen, erlaubt aber keinen Rückschluss auf Name oder Adresse.

Dieser Extraschutz fürs Adressbuch hat zur Folge, dass Sie viele Ihrer wichtigen Kontakte selbst erfassen müssen. Das tun Sie, indem Sie nach der Threema-ID Ihrer Kontakte fragen, die Sie unter «Kontakte» hinzufügen. Falls Sie in Ihrem Adressbuch einen Eintrag für die Person haben, können Sie den in Threema über den Punkt «Verknüpfter Kontakt» verbinden.

Um Ihre eigene ID an Freunde und Bekannte weiterzugeben, tippen Sie in der Rubrik «Mein Profil» im Abschnitt «Threema-ID» auf das Teilen-Symbol und schicken die Information per Mail (oder Whatsapp) weiter. Bei Ihrem Profilbild finden Sie auch einen QR-Code: Wenn Sie den antippen, erscheint er bildschirmfüllend und kann wie eine digitale Visitenkarte abgescannt werden. Und Sie können, wenn Sie wollen, ihn auch auf Ihre richtige Visitenkarte drucken lassen.

Was bedeuten die Punkte bei den Kontakten?

In der Liste der Kontakte zeigt Threema zu jedem Eintrag drei farbige Punkte an. Sie zeigt an, wie sicher Sie sich sein können, dass hinter der ID auch diejenige Person steht, die Sie hinter ihr vermuten. Kontakte mit einem roten Punkt wurden anonym anhand der ID hinzugefügt und sind nicht mit einer E-Mail-Adresse verknüpft. Kontakte mit zwei Punkten in Orange sind über die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse identifiziert worden. Drei grüne Punkte besagen, dass Sie selbst den QR-Code der Person eingescannt haben und selbst feststellen konnten, mit wem Sie es zu tun haben.

Die Punkte neben einem Namen geben an, wie sicher man sich sein darf, dass hinter dem Kontakt auch die richtige Person steckt. Foto: Screenshot

Übrigens: Ein Kontakt in grauer Schrift gehört zu einem Nutzer, dessen Handy sich schon mehr als drei Monate nicht mehr beim Threema-Server gemeldet hat. Der wahrscheinlichste Fall ist, dass er inzwischen eine neue ID hat, die Sie für eine Nachricht in Erfahrung bringen müssen. Falls ein Eintrag durchgestrichen ist, hat der fragliche Nutzer seine ID widerrufen, d.h. unwiderruflich gelöscht.

Durch Wischen von rechts nach links entfernen Sie inaktive Einträge. Sie können Sie in den Einstellungen bei «Erscheinungsbild» auch ausblenden.

Gruppenchats auf den neuesten Stand bringen

Da auch Nachrichten in Gruppenchats verschlüsselt übermittelt und nicht dauerhaft auf den Servern gespeichert werden, kann es vorkommen, dass in Gruppenchats nicht alle Teilnehmer auf dem gleichen Stand sind. Das äussert sich etwa durch eine abweichende Bezeichnung des Chats oder durch ein falsches Gruppenbild. Der Ersteller der Gruppe kann das korrigieren, indem er zuoberst auf die Bilder der Teilnehmer tippt und in der Ansicht «Gruppendetails» den Befehl «Gruppe synchronisieren» betätigt.

In den Einstellungen zu einem Gruppen- oder Einzelchat haben Sie ausserdem die Möglichkeit, die Benachrichtigungen für diesen Chat ein- oder auszuschalten und die ausgetauschten Nachrichten via «Chat exportieren» zu sichern.

Speicherplatz sparen und die Qualität für Fotos und Videos festlegen

Und zwei abschliessende Tipps: In den Einstellungen bei «Speichermanagement» sehen Sie, wie viel Platz die Nachrichten und Medien belegen. Um Kapazität freizuschaufeln, können Sie Nachrichten oder aber auch Videos und Fotos nach einer gewissen Zeit löschen.

Ob die Fotos und Videos, die man Ihnen zuschickt, automatisch zu Ihren Fotos hinzugefügt werden, steuern Sie in den Einstellungen bei «Medien» über die Option «Medien automatisch in Fotos-App speichern». Hier bestimmen Sie auch die Bildgrösse und Videoqualität, in der Ihre Medien verschickt werden.

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets. Mehr Infos @MrClicko

Fehler gefunden?Jetzt melden.