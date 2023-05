Nach langer Krankheit – Tina Turner ist gestorben Die Musikerin, die jahrelang am Zürichsee gelebt hat, ist tot. Sie starb nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren. UPDATE FOLGT

Das Rock- und Pop-Idol Tina Turner hat viele Jahre in Küsnacht an der Goldküste verbracht.

Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren gestorben, wie am Mittwochabend auf ihrem Instagram Account zu lesen war. Turner sei nach langer Krankheit friedlich in ihrem Haus in Küsnacht ZH gestorben.

red

