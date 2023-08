Riesiges Wandbild – Timmermahn geht einmal mehr hoch hinaus Der Berner Künstler und Geschichtenerzähler Timmermahn hat im luzernischen Rothenburg einen Turm nach einem Ölbild von ihm bemalen lassen. Helen Lagger

Timmermahn mit Lionel David (links) und Linus von Moos alias Rips1 (rechts) kurz vor der Vollendung des Wandbilds auf dem Siloturm in Rothenburg. Foto: Stefan Schröter

«Dieser Turm soll für Rothenburg so etwas wie der Eiffelturm für Paris werden», sagt Katharina P. Langstrumpf. Sie führt gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin Martina Fischer die Kathamusic GmbH und ist für das Management des Berner Geschichtenerzählers und Künstlers Timmermahn zuständig. Sie ist quasi schuld daran, dass aus einem hässlichen 45 Meter hohen Siloturm die grösste Leinwand der Schweiz geworden ist.

Ein Bild für das Tierspital

Katharina P. Langstrumpf – dieser Name steht tatsächlich in ihrem Pass, sie hat ihn anpassen lassen – wird von allen Katha genannt. Sie war durch ihre Partnerin, die im Luzernischen aufgewachsen ist, oft in Rothenburg und erkannte das Potenzial des grauen Turms, der als Futtersilo für Biotierfutter fungiert. So entstand die Idee des riesigen Wandgemäldes.

Rund eine Viertelmillion kostet das Projekt. Neben der Gemeinde, die Katha einbinden konnte, können auch Private das grösste Wandbild der Schweiz unterstützen. Das Crowdfunding läuft auch noch nach der Vollendung des Werks. Rund 20’000 Franken sind noch nicht gedeckt.

Das Motiv des «Murals», wie man solche Wandbilder nennt, basiert auf dem Ölbild «Die Heiler» von Timmermahn. Das Original hing lange Zeit im Eingang des Tierspitals Bern. Timmermahn hatte es 2002 angefertigt, um eine Operation seiner damaligen Katze zu bezahlen. «Ich hatte gerade kein Geld», so der Künstler. «Die Heiler» zeigt Tiere, die alle einst mit Timmermahn zusammengelebt haben.

Nach einer längeren Pause ist das Timmermahn-Bild wieder am Empfang der Kleintierklinik Bern platziert. Das Tierspital hat den Künstler im Zuge des Jubiläumsjahrs «80 Jahre Timmermahn» eingeladen, sein aktuelles Schaffen im Eingangsbereich und in der Wartezone bis Ende 2023 auszustellen.

Muralisten am Werk

Mindestens einmal pro Woche hat der Künstler in den letzten Monaten in Rothenburg geweilt, um den Malarbeiten zu folgen. Selbst steigt er in seinem hohen Alter – er feierte gerade seinen 80. Geburtstag – nicht mehr auf die Kräne, die es benötigt, um das Wandbild auf das Silo zu malen.

Damit wurden Street-Art-Künstler beauftragt. Zum Vorzeichnen und Rastersetzen war anfangs der Churer Fabian Florin alias «Bane» im Einsatz. Bei unserem Besuch kurz vor der Vollendung des Werks sind die Muralisten Lionel David und Linus von Moos am Werk. «Es ist wichtig, dass es nicht in die Farben reinregnet», sagt von Moos und konsultiert seine Wetter-App, um zu erfahren, ob an diesem Tag noch Regen droht oder ob weitergemalt werden kann.

Angefangen wurde mit den Arbeiten im vergangenen Mai. Nun kann man alle Tiere auf dem Bild erkennen. Eine Katze, eine Geiss, ein Hase und ein Appenzeller Sennenhund sind in typischer Timmermahn-Manier – der Künstler vermenschlicht seine Tiere, indem er ihnen Kleider verpasst – dargestellt. «Der Güggel hiess Harley, das Schwein Elvis und der Hund Meieli», so Timmermahn. Die Tiere hielt er sich auf seinem Bauernhof in Rüeggisberg, wo er gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin während 25 Jahren lebte. Seit 2016 ist er zurück in Bern und wohnt in einem Hochhaus im Stadtteil Wittigkofen.

Hiesige Bergkette

«Wer das grosse Format beherrscht, meistert auch das kleine», sagt Timmermahn, der einst im Theater gearbeitet hat, als Bühnenbildner. Das Projekt in Rothenburg ist für das Berner Original ein «grosses Glück», wie er es ausdrückt. Man habe die besten Muralisten der Schweiz finden können, und er sei mit ihnen auf gleicher Wellenlänge, auch wenn man einer ganz anderen Generation angehöre. Linus von Moos hat sich gewisse Freiheiten erlaubt, Blumen dazu erfunden und die Bergkette im Original ein wenig abgeändert, sodass sie die hiesige Landschaft widerspiegelt.

Timmermahn schätzt den Kontakt mit den jungen Leuten. An seine eigene Jugend erinnert er sich mit gemischten Gefühlen. «Als Langhaariger wurdest du damals nicht bedient.» Es habe nichts für die Jugendlichen gegeben, alles sei um 23 Uhr zugegangen. Doch es sei auch eine gute Zeit gewesen, wobei die 68er-Beatgeneration viel bewirkt habe. Ein Hippie sei er allerdings nicht gewesen. «Ich war ein Existenzialist, nahm an Lesungen in Kellern teil und ging an Konzerte.»

