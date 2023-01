JO Nordic Trophy in Zweisimmen – Tim Marti bleibt vorn Bei der zweiten Etappe der Helvetia Nordic Trophy im Sparenmoos konnte Tim Marti aus Matten das Leadertrikot verteidigen.

Helvetia-Nordic-Trophy-Leadertrikot wie bei den Grossen: Der Berner Oberländer Tim Marti wird gejagt von Jonas Bärfuss und der heulenden Bise. Foto: PD

228 Mädchen und Buben liessen sich von der klirrenden Bise im Sparenmoos ob Zweisimmen nicht einschüchtern, wo die zweite Etappe der Helvetia Nordic Trophy, der nationalen Langlaufserie für die JO’ler, ausgetragen wurde. In je vier Kategorien Mädchen und Knaben ging der Wintersportnachwuchs auf die Rennstrecken über die Distanzen von 1,75 bis 6,6 Kilometer im Einzellauf klassisch.

Nach seinem Sieg am ersten Rennen in Steg in Liechtenstein startete Tim Marti aus Matten mit dem gelben Leadertrikot in der Kategorie U-16. Im Sparenmoos wurde er sogar von seinem gleichaltrigen Clubkollegen Jari Abegglen geschlagen. Doch es reichte für keinen einzigen Berner Oberländer Podestplatz. Am nächsten kamen mit vierten Rängen Jari Abegglen und in der Kategorie U-14 Lars Marti, ebenfalls aus Matten. Mit dem 6. Rang in der Kategorie U-12 holte Jonas Zeller aus Zweisimmen immerhin einen Diplomrang.

Schweizer Meisterschaften im Eriz

Auch das nächste Rennen der Helvetia Nordic Trophy, das zugleich die JO-Schweizer-Meisterschaft sein wird, wird ein Heimrennen für die Berner Oberländer Teilnehmer: Seraina Mischol wird im Februar im Eriz Wettkampfleiterin sein. «Und das Berner Oberland kann dann Tim Marti die Daumen drücken, wenn er in seiner besseren freien Technik im gelben Leadertrikot an den Start gehen darf», heisst es in einer Mitteilung.



PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.