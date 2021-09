Anti-Impf-Doku – Til Schweiger: Tochter «beschädigt» durch Impfung Der Schauspieler erzählt in der Doku «Eine andere Freiheit», dass seine Tochter seit der Schweinegrippe-Impfung an Narkolepsie leidet. Der Film kritisiert die Covid-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche. Pascal Blum

Der Schauspieler und Regisseur Til Schweiger. Foto: VQH/Axel Schmidt

Mit seinen Äusserungen im Dokumentarfilm «Eine andere Freiheit» hat der deutsche Schauspieler und Regisseur Til Schweiger bereits Kritik auf sich gezogen. Dass Kinder und Jugendliche in Deutschland gegen Covid-19 geimpft werden sollen, findet er «entsetzlich», sagt er im Trailer, der inzwischen über 300’000-mal angeklickt wurde. Für Kinder sei das Coronavirus «absolut harmlos». Mit Gesetzesänderungen werde die Bevölkerung in Deutschland ausserdem «erpresst».

In einer knapp 80-minütigen Vorabversion wird Schweiger deutlich persönlicher. So leide eine seiner Töchter seit der Impfung gegen die Schweinegrippe 2009/2010 an Narkolepsie. Diese Spätfolge trat gemäss Studien in seltenen Fällen durchaus auf. 2015 waren rund 1300 Fälle wegen des Impfstoffs Pandemrix bekannt.