Leichtathletik: Lobalu gewinnt in Sion und die Gesamtwertung

Bevor auch die Elite-Läuferinnen und -läufer am Sonntag beim Zürcher Silvesterlauf antreten, trafen sie nach Bulle und Genf noch am Weihnachtslauf in Sion aufeinander. Und Dominic Lobalu, der 24-Jährige vom LC Brühl, feierte seinen dritten Sieg in Serie und sicherte sich damit auch das Preisgeld für die Wertung der drei Läufe. Lobalu gewann das Duell gegen Boniface Kibiwott (KEN) über 7 km (19:16 Minuten) im Sprint, Dritter wurde Tadesse Abraham. Das Frauenrennen über 5 km dominierte Kasanesh Baze (ETH) in 15:14, Fabienne Schlumpf als beste Schweizerin verlor eine halbe Minute auf sie und wurde Siebte. (mos)