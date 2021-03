Unihockey-Playoffs – Tigers überraschen Köniz Der Sonntag verlief nach dem Gusto der Emmentaler: Langnau und Wiler-Ersigen siegten. Die Skorpions stehen bei den Frauen mit einem Bein im Superfinal. Stephan Dietrich

Die Tigers Langnau (am Ball Lucas Schlegel) spielen sich zurück in die Playoff-Serie. Foto: Manuel Lopez

Floorball Köniz muss in die Zusatzschlaufe. Am Samstag holten sich die Könizer im Viertelfinal-Derby gegen die Tigers Langnau im Penaltyschiessen den dritten Sieg, am Sonntag aber gab es statt dem Halbfinal-Einzug eine 4:7-Niederlage zu analysieren.

Für die Tigers zog Trainer Matthias Gafner einen letzten Trumpf aus dem Ärmel. Seine Equipe legte etwas mehr Bedacht auf Ballbesitz, auf einen gepflegten Spielaufbau. «Es ist bekannt, dass es nicht einfach ist, den vierten Sieg einzufahren», resümierte Stürmer Marc Oliver Gerber. «Deshalb wollten wirs dem Gegner so schwer wie möglich machen.» Entgegen kam den Emmentalern der Spielverlauf. Sie konnten im ersten Drittel drei Rückstände postwendend ausgleichen. Einmal in Führung liegend, verliessen sie sich aufs Kontern und für einmal waren sie mit diesen Kontern sehr effizient.

Floorball Köniz muss sich aber auch an der eigenen Nase nehmen. Defensiv war des Verhalten nicht über alle Zweifel erhaben. Die Vorteile in der Serie liegen immer noch beim Qualifikationsdritten; generell muss aber festgehalten werden, dass die Tigers sich viel besser verkaufen als erwartet.

Wiler-Ersigen kommt in Fahrt

Wiler-Ersigen hat die Serie gegen Zug gedreht; vor dem Wochenende standen die Unteremmentaler mit dem Rücken zur Wand. Das 7:2 am Samstag und das 5:2 am Sonntag bringen den Titelverteidiger in eine komfortable Situation. Zum Halbfinal-Einzug fehlt nur noch ein weiterer Erfolg. Die Gründe für das Wiler-Comeback sind rasch gefunden. Zu Beginn der Serie war die Effizienz sämtlicher Spieler ungenügend, speziell aber jene der Paradelinie um Joonas Pylsy. Der Bann ist jetzt gebrochen, Pylsy war gestern zweifacher Torschütze und wurde zum besten Spieler ausgezeichnet. Neben dem Weltmeister brillierte Patrick Mendelin mit zwei Toren und einem Assist.

Beim Rekordmeister ist das Selbstvertrauen zurück, und die Tatsache, dass er von Zug stark gefordert wird, kann sich im weiteren Verlauf der Meisterschaft womöglich positiv auswirken. Nebst dem letzten Sieg gegen die Innerschweizer wäre aber auch die Rückkehr von Verteidiger Krister Savonen wünschenswert. Der Finne leidet immer noch an seiner Hirnerschütterung – die Rückkehr ins Team kann nicht datiert werden.

Skorpions nahe am Final

Bei den Frauen wurden übers Wochenende bereits die Halbfinals gespielt. Im Derby zwischen den Skorpions Emmental und den Wizards Bern-Burgdorf wird ausgemacht, welche Equipe als Erste aus dem Kanton Bern an einem Superfinal teilnehmen darf. Es scheint, als könnten sich die Favoritinnen aus Zollbrück durchsetzen – sie gewannen am Samstag 4:3 und am Sonntag 7:1.