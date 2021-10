Langnau verpasst grosse Chance – Tigers punktelos in Genf – verlieren sie auch denTopskorer? Die Emmentaler unterliegen Servette unglücklich 2:3 und verpassen den Vorstoss auf Rang 8. Torgarant Jesper Olofsson hat derweil lukrative Angebote aus Russland vorliegen. Philipp Rindlisbacher

Genf jubelt, Langnau hadert: Die SCL Tigers gehen bei Servette leer aus. Foto: Freshfocus



Man schaut schon zweimal hin, ein drittes Mal noch. Und fragt sich: Kann das sein? Die Skorerliste der National League, angeführt von drei Langnauern?

So war das am Samstagabend, vor Anpfiff der 19. Qualifikationsrunde. Jesper Olofsson vor Alexandre Grenier und Harri Pesonen, 27, 21 und 19 Punkte. «Eine Liste zum Einrahmen», meinte Pesonen. Und was der Finne dann sagte, ist wie eine Drohung an die Konkurrenz: «Es ist nicht so, dass alles perfekt läuft. Es geht noch mehr.»

Wie auch immer: Die Ausländer sind in exzellenter Verfassung. Olofsson hat in 12 der letzten 13 Partien gepunktet, Grenier ist überhaupt erst dreimal leer ausgegangen. In Genf traf der Kanadier zum 1:1, der Treffer fiel sieben Sekunden vor der ersten Pause. Das Timing stimmt dieser Tage bei den Tigers, bereits am Freitag hatten sie zwei Tore kurz vor Drittelsende erzielt.

Im Mittelabschnitt war es Pesonen, der für die Führung verantwortlich zeichnete. Er reüssierte in Unterzahl – bereits vier Shorthander hat er in dieser Saison gebucht. Doch die seit Wochen kriselnden Genfer führten die Wende herbei, siegten 3:2. Nicht zuletzt deshalb, weil die Tigers in ihren sechs Powerplays kaum etwas kreieren konnten. Die Niederlage wird Coach Jason O’Leary ärgern, sein engagiertes Personal hätte zumindest einen Punkt verdient gehabt. «Wir haben hier eine grosse Chance verpasst», resümierte Pesonen.

Ein begehrtes Trio

Und doch: In Langnau geht es aufwärts. Zumindest im Kampf um Platz 10, der die Qualifikation fürs Pre-Playoff bedeuten würde, dürften die Emmentaler in dieser Spielzeit ein ernstes Wörtchen mitreden. Während der schwierigen Phase Ende September und Anfang Oktober habe das Team die Köpfe zusammengesteckt, sagte Pesonen. «Wir führten viele Gespräche, sprachen unangenehme Dinge an. Das war nötig – es hat die Wirkung nicht verfehlt. Noch leisten wir uns aber zu viele Aussetzer. Wir machen uns das Leben selber schwer.»

Die 3 Infos einblenden Keijo Weibel

Langnaus 20-jähriges Stürmertalent wird das Pech in dieser Saison nicht los: Erneut fällt er verletzt aus, er hat erst 8 Partien bestritten. Livio Langenegger

Der Zuzug von Meister EV Zug hat seinen Leistenbruch auskuriert. In Genf agiert er im Tigers-Ensemble als 13. Stürmer – mit gerade mal 152 Sekunden Einsatzzeit. Anthony Huguenin

Der Tigers-Verteidiger steuert im Schnitt einen Punkt pro Partie bei. Bereits hat er das Total aus der letzten Saison (17 Zähler) übertroffen. In Genf aber kann er in der Endphase angeschlagen nicht mehr mittun.

Pesonens Vertrag läuft bis Frühling 2023, die Kontrakte der anderen drei Ausländer jedoch sind nur bis zum Ende dieser Saison gültig. Mit der Zusammenstellung des Quartetts hat Sportchef Marc Eichmann definitiv alles richtig gemacht. Nur wird er sich mittlerweile ärgern, hat er die Neulinge nicht länger an den Verein gebunden.

Dass gerade Olofsson und Grenier derart durchstarten, hatte nicht erwartet werden können. Oloffsons Schusseffizienz etwa hatte letzte Saison beim SC Bern 7,6 Prozent betragen. Nun beläuft sie sich auf über 17 Prozent. Den Schweden (13 Tore) zu halten, wird zur Herkulesaufgabe. Dem Vernehmen nach liegen ihm bereits Offerten aus der russischen KHL vor, Lohnsumme: über 700’000 Franken. Netto, versteht sich. Er könnte damit rund dreimal so viel verdienen wie im Emmental.

Im Fokus: Jesper Olfossons Marktwert ist markant gestiegen. Foto: Keystone

Auch Grenier hat sich in die Notizbücher diverser Sportchefs gespielt, ebenso der zuletzt angeschlagene Aleksi Saarela. Letzterer soll in den Gesprächen Signale ausgesendet haben, in Langnau bleiben zu wollen.

Mayer glänzt – und wird ausgewechselt

Ob Langnaus Goalies ähnlich denken? Noch ist unklar, wer nächste Saison bei den Tigers zwischen den Pfosten stehen wird, Sportchef Eichmann will «vorwärtsmachen» in dieser Angelegenheit, die durchaus heikel ist.

Lettlands Nationaltorhüter Ivars Punnenovs möchte der Club gerne halten, «das hat er sich mit seinen Leistungen seit dem Aufstieg 2015 verdient», sagt Eichmann. Nur fehlt ein Bekenntnis des 27-Jährigen. Es wird in den nächsten zwei Wochen kommen müssen. In den letzten vier Partien war Punnenovs stets Ersatz. Den Vorzug bekam Davos-Leihgabe Robert Mayer, der mit seinen Ausflügen hinters eigene Tor den Puls der Anhängerschaft hochtreibt, aber eben auch glänzend hält – und vor allem das Spiel zu beschleunigen versteht. Längst wird Mayer (ob augenzwinkernd oder auch nicht) als Tigers-Defensivspieler mit dem besten ersten Pass bezeichnet. In Genf musste er sich kurz vor Schluss mit Schmerzen auswechseln lassen.

Sicher ist: Der Keeper strahlt Selbstvertrauen aus. Für Eichmann ist er «definitiv ein Kandidat für die nächste Saison», wobei es aus finanziellen Gründen kompliziert werden dürfte, mit Davos eine Einigung zu erzielen. Mit Sandro Aeschlimann befindet sich ein weiterer Davoser Goalie auf Eichmanns Radar. Zudem soll Ambris Damiano Ciaccio sein Interesse an einem Transfer signalisiert haben. Sollte Punnenovs bleiben, kann dieses Szenario jedoch ausgeschlossen werden. Die beiden haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne.

Viel zu tun gibt es vorerst aber primär auf dem Eis: Bis zur Nationalmannschaftspause stehen innert elf Tagen fünf Spiele an. Mut machen wird der Blick auf die aktualisierte Skorerliste: 1. Olofsson, 2. Grenier, 3. Pesonen.

Das Telegramm: Infos einblenden Servette – SCL Tigers 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Tore: 16. Rod (Pouliot, Smons) 1:0. 20. (19:53) Grenier (Pesonen, Huguenin) 1:1. 37. Pesonen (BP-Tor!) 1:2. 46. Winnik (Tömmernes, Vatanen/PP-Tor) 2:2. 53. Karrer (Miranda) 3:2.

Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Servette, 4-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Zaetta, Stettler, Loosli, Leeger, Zryd, Weibel (alle verletzt) und Guggenheim (krank). 53. Torhüterwechsel bei den SCL Tigers (Punnenovs ersetzt Mayer).

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Teamleiter des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport.

Fehler gefunden?Jetzt melden.