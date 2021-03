Spannung im Playoff – Tigers Langnau fordern und ärgern Floorball Köniz Nach den ersten zwei Duellen im Playoff-Viertelfinal steht es zwischen Floorball Köniz und den Unihockey Tigers Langnau 1:1. Wiler-Ersigen liegt gegen Zug United mit 1:2 im Hintertreffen. Adrian Lüpold

Auf Augenhöhe: Tigers-Captain Stefan Siegenthaler (Mitte) und seine Teamkollegen haben Floorball Köniz in den ersten zwei Playoff-Spielen alles abverlangt. Foto: Marcel Bieri

Man wolle Floorball Köniz fordern und ärgern, hatte Matthias Gafner, Trainer der Unihockey Tigers Langnau, vor dem Start ins Playoff gesagt. Nach den ersten zwei Duellen im Viertelfinal zwischen den Berner Vorstädtern und den Tigers lässt sich festhalten: Die Emmentaler haben das Vorhaben ihres Coachs bis anhin gut umgesetzt. Verloren sie am Samstag in Biglen trotz starker Gegenwehr und zu spät erfolgter Aufholjagd noch 5:7, drehten sie den Spiess am Sonntag in Köniz um und glichen die Serie umgehend aus.

Trotz eines zwischenzeitlichen 1:3-Rückstands, steckten die Emmentaler nie auf und verwickelten die favorisierten Könizer in eine körperbetonte und mitunter wild anmutende Partie. Die Tigers kämpften sich in die Verlängerung, in welcher Marc Oliver Gerber sein Team mit dem Siegestor zum 6:5 für einen leidenschaftlichen Auftritt belohnte.

«Nachdem das erste Spiel schon nicht schlecht gewesen war, es aber leider nicht zum Sieg reichte, wollten wir diesen Erfolg im zweiten Match unbedingt», sagte Tigers-Topskorer Simon Flühmann. Manuel Engel von Köniz meinte derweil nach der Partie, man habe nach Fehlern zu viele Chancen zugelassen. «Nur spielerisch wird es gegen die Tigers nicht klappen», meinte Ex-Tiger Engel weiter und ergänzte: «Gegen sie musst du auch kämpfen und beissen, da kam heute zu wenig von uns.» Bereits am kommenden Mittwoch (17. März, 19.30) geht es in der Weissensteinhalle erneut mit einem Heimspiel für Köniz mit dem dritten Duell weiter. Es handelt sich um das Nachholspiel der 1. Playoffrunde, das wegen eines positiven Covid-Falls im Umfeld eines Könizers verschoben werden musste.

Wiler-Ersigen in Rücklage

Rekordmeister Wiler-Ersigen steht in seinem Viertelfinal bereits mit dem Rücken zur Wand. Verloren die Unteremmentaler das TV-Spiel am Samstag in Winterthur 5:7, folgte 24 Stunden später in Kirchberg eine bittere 1:2-Heimniederlage nach Penalytschiessen. Während die drei ersten Schützen von Wiler-Ersigen allesamt am Zuger Torhüter Petter Nilsson scheiterten, verwerteten drei Zuger ihren Penalty sicher und brachten ihr Team in der Serie mit 2:1-Siegen in Führung.