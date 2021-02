Leichtathletik: 24 Schweizer an die Hallen-EM in Polen

Swiss Athletics ist an der Hallen-EM in Torun (POL/4. bis 7. März) mit einem Rekordteam im Einsatz: Der Verband nominierte 24 Athletinnen und Athleten. Dass die Schweiz mit mehr als 20 Athletinnen und Athleten an eine Hallen-EM reist, gab es noch nie. Bei der letzten Austragung 2019 in Glasgow (GBR) standen 17 Schweizer im Einsatz, 2017 in Belgrad (SER) deren 13.

Die 400-m-Läuferin Lea Sprunger (COVA Nyon) geht in Torun als Titelverteidigerin an den Start und die 800-m-Spezialistin Selina Rutz-Büchel (KTV Bütschwil) hat 2015 in Prag (CZE) und 2017 in Belgrad ebenfalls schon Gold an Hallen-Europameisterschaften gewonnen. Hürdensprinter Jason Joseph (LC Therwil) verzichtet trotz erfüllter Limite auf die Teilnahme. Der Rekordhalter absolviert momentan ein Trainingslager in den USA. (mos)

Lea Sprunger ist bei der Hallen-EM Titelverteidigerin über 400 m. (Foto: (Georgios Kefalas/Keystone)