Tiere suchen ein neues Zuhause – Ratten, Ratten und noch kein Ende Hunde, Katzen, Kaninchen – und über 30 Ratten. Sie alle warten im Tierheim. Wir helfen bei der Vermittlung. Christine Nydegger

Kairo und 30 weitere Ratten wurden vom Veterinäramt ins Tierheim gebracht. Fotos: Beat Mathys

Die hier vorgestellten Tiere warten im Heim des Tierschutzvereins Biel/Seeland in Brügg. Wer Interesse hat und die nötige Zeit und Geduld, ein Tier zu betreuen, kann sich am ­kommenden Montag, 7. Juni, von 14 bis 17 Uhr unter dieser Nummer melden: 031 330 36 32.

Kairo und Co.

Die Mitarbeiterinnen im Tierheim Brügg mussten in den letzten Tagen viele kleine Ratten «taufen». Sie wählten für die Rattenbébés die Namen von Hauptstädten dieser Welt. So heisst jetzt das lustige Tierchen auf dem Bild halt Kairo. Rund 30 Ratten warten auf einen neuen Platz, vielleicht kommen noch weitere dazu, weil ja noch einige Weibchen trächtig sein könnten. Die Rattengruppe wurde vom Veterinäramt beschlagnahmt, und die Tierheim-Mitarbeiterinnen erlebten danach eine Überraschung nach der anderen. Die Ratten werden in Gruppen von etwa fünf Tieren abgegeben. Massgebend ist die Grösse der Rattenbehausung am neuen Ort. Damit es dort nicht in der gleichen Art weitergeht, werden sie in gleichgeschlechtliche Gruppen aufgeteilt.

Calvin

Der schwarze Cockerspaniel Calvin ist immer unterwegs. Die Nase am Boden, und dann geht es hin und her, wie wenn es kein Morgen mehr gäbe. Er ist nun zwei Jahre alt und hat seine Ruhe noch nicht gefunden. Darum braucht er geduldige und ruhige Menschen und verträgt keine quirligen Kinder, denn das hatte er in seinem früheren Zuhause und damit ist Calvin nicht zurechtgekommen. In einem ruhigen Haushalt ist mit dem Rüden noch viel zu erreichen. Wenn er gut ausgelastet ist und auch seinen Kopf oft gebrauchen muss, wird er mit der Zeit ruhiger. Calvin ist zurzeit chemisch kastriert. Ob es nötig sein wird, ihn definitiv zu kastrieren, wird sich weisen. ­Seine Unruhe könnte auch hormongetrieben sein, dann wird das wohl gemacht werden müssen.

Capo

Der schwarze Kater Capo hat unwahrscheinlich schöne Augen. Ein so spezielles, tiefes Grün schaut einem aus diesem schwarzen Gesicht entgegen, dass man sich fast nicht mehr davon lösen kann. Fast ein wenig hypnotisch. Capo kommt mit seinesgleichen gut aus. Er kann auch als zweite Katze gehalten werden. Er braucht Auslauf ins Freie.

Capo stammt aus einer Gruppe halbwilder Katzen, die auf einem Bauernhof eingesammelt wurden. Seine Geschwister und Anverwandte haben schon einen Platz gefunden. Er aber ist halt ein wenig scheu und kann nicht sofort seine besten Seiten präsentieren, darum blieb er im Tierheim sitzen. Aber wer einmal in diese Augen blickt…

Lina, Claude und Antoine

Zweimal weiss-schwarz und einmal schwarz. Das ist die Kaninchengruppe, die einen neuen Platz sucht. Lina, Claude und der schwarze Antoine wurden «wegen Überforderung» ins Tierheim gebracht. Vielleicht halt auch ein typischer Fall: Die Kaninchen wurden für die Kinder angeschafft, und plötzlich verlieren diese ihr Interesse, und die Tiere landen im Tierheim. Wer weiss. Bei ihnen ist aber klar, sie hatten es bisher nicht schlecht, denn sie sind den Menschen gegenüber zutraulich und verstecken sich nicht sofort in der hintersten Ecke, wenn so ein grosser Zweibeiner ihr Gehege betritt. Die drei müssen draussen gehalten werden, und das gut strukturierte Gehege muss mindestens 9 Quadratmeter gross sein.

Rocky

Er sieht fast aus wie ein blonder Labrador. Doch der etwas breitere Kopf lässt ahnen: Da war bei seiner Entstehung noch eine andere Rasse beteiligt. Wohl ein American Staffordshire. Und weil das so ist, hat Rocky eine besondere Geschichte. Denn er wurde als Labrador in eine Familie abgegeben. Aber dort hat er sich nicht so ganz wie ein solcher benommen. Rocky ist jedoch ein lieber, lernfreudiger und sportlicher Hund. Noch hat er Mühe, seinen Übermut und auch ab und zu seinen Frust zu kontrollieren. In solchen Situationen fängt er an, in die Leine zu beissen, springt nach vorne und klemmt auch mal. Das muss er nun in den Griff bekommen. Rocky hat viel Freude am Training und macht dort eifrig mit. Er ist zwei Jahre alt und kann noch viel lernen. Er wird bald einmal auch seinen Frust besser kontrollieren können. Wenn er das zusammen mit seinem neuen Menschen schafft, wird Rocky ein Superhund. Er sucht hundeerfahrene Menschen, die viel Zeit und Geduld haben.

Ivy

Wer sich Ivy annehmen will, braucht sehr viel Geduld. Das gut ein Jahr alte Büsi ist sehr scheu und versteckt sich, wenn sich ihm fremde Menschen nähern. Das kann sich aber ändern, nämlich dann, wenn Ivy Vertrauen gefasst hat. Ivy hat dafür mit anderen Katzen keine Probleme und kann darum auch als Zweitkatze gehalten werden. Sie wird sich mit einem Gspändli sehr gut arrangieren können, denn auch sie stammt aus einer Katzengruppe, die auf einem Bauernhof halbwild aufgewachsen ist. Wie so viele andere Büsis auch, die einfach unkontrolliert irgendwo auf die Welt kommen. Ivy wird nur in eine ländliche Gegend platziert und braucht unbedingt Auslauf.

Leyla, Snoopy und Smockey

Diese drei Zwergkaninchen sind im Tierheim agegeben worden, weil sich niemand mehr um sie kümmern mochte. Leyla, Snoopy und Smockey sind nun bereit für einen schönen und möglichst langen Lebensabschnitt. Snoopy ist auf einem Auge blind, aber das stört ihn nicht gross. Solange er das frische Gemüse im Gehege noch findet, ist für ihn alles in Ordnung. Die drei sind nicht sehr zahm und halten zu den Menschen darum Abstand. Auch für diese Kaninchengruppe muss das gut strukturierte Aussengehege mindestens 9 Quadratmeter gross sein, und sie brauchen darin einen festen Stall. Die drei sind aneinander gewöhnt und werden nur als Gruppe abgegeben.

Romy, Morrina und Nesco

Katze Romy.

Die drei Katzen kommen vom gleichen Bauernhof. Sie lebten bisher halbwild und müssen sich noch an ein Leben als Heimtier gewöhnen. Romy ist sicher die Jüngste der drei, sie ist etwa fünf Monate alt. Sie hat wegen ihrer Jugend die besten Chancen, einmal mit den Menschen zusammenleben zu können. Bei so halbwilden Katzen wissen die Betreuerinnen nicht, ob sie überhaupt in einen Haushalt platziert werden können. Wenn das nicht gelingen sollte, werden Plätze gesucht, an denen die Büsis zwar gefüttert werden, aber sonst frei leben. Um so weiterleben zu können, werden die Tiere natürlich kastriert, damit es keinen weiteren Nachwuchs mehr gibt. Morrina, Nesco und Romy werden auch einzeln in eine ruhige Gegend abgegeben. Sie brauchen Freilauf.

Turbo

Schon über ein Jahr im Tierheim, und jetzt noch das: Turbo, der gut vier Jahre alte American-Staff-Bulli-Mix, musste zweimal an den Kreuzbändern operiert werden. Jetzt macht er sich mithilfe eines Trainingsprogramms wieder fit. Aber weit geht es bis jetzt noch nicht, denn nach einer Viertelstunde Leinenlaufen ist schon wieder Ruhe angesagt. Turbo ist gegenüber Menschen ein guter Hund, ja er liebt es, zu schmusen. Gut, diese Menschen müssen es auch mögen, wenn ein 45 Kilogramm schwerer Hund «schöselen» will. Nicht so gern fährt Turbo in einer engen Autobox, denn er hat wohl etwas Platzangst. Mit anderen Hunden kommt Turbo recht gut aus, aber Katzen und andere Kleintiere sollten nicht mit ihm im gleichen Haushalt leben. Er wird nur an hundeerfahrene Personen über 25 abgegeben.

