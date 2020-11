Aufgehängte Katze in Uttigen – Tierschützer erhöhen Kopfgeld – Polizei ermittelt Nachdem die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung ausgesetzt hatte für Hinweise zur Katze, die in Uttigen aufgehängt wurde, wird der Betrag mehr als verdoppelt.

1000 Franken: Diese Summe versprach die Tierschutzorganisation Peta für Hinweise, die zur Klärung einer schrecklichen Tat in Uttigen führen: Am 6. November war dort bei der Unterführung, welche die Thunstrasse unter der Bahnlinie hindurchführt, eine tote Katze mit einer Schnur aufgehängt worden. Nachdem bereits ein Tierfreund, der der Peta bekannt ist, die Summe Anfang dieser Woche verdoppelt hat, legen nun weitere Tierfreunde nach. Mittlerweile kommt so die stolze Summe von 4500 Franken zusammen, die winkt, wenn jemand entscheidende Hinweise liefern kann, die zur Ergreifung des Übeltäters oder der Übeltäterin führen.