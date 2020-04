Tauben in der Stadt Thun – Tierrechtler: Fütterungen organisieren Bestehende Verbote aussetzen und kommunale Fütterungen organisieren: Diesen Appell richtet die Tierrechtsorganisation Peta Schweiz unter anderem an die Stadt Thun. pd

Tauben sollen in Zeiten der Corona-Pandemie wieder gefüttert werden. Foto: Pascale Amez

«Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen sind die Schweizer Strassen mittlerweile weitgehend menschenleer. Dies hat jedoch zur Folge, dass zahlreiche Tauben nun keine Nahrung mehr finden und zu verhungern drohen», teilte Peta Schweiz am Donnerstag mit.

Schutzauftrag nachkommen

Aus diesem Grund wandte sich die Tierrechtsorganisation nach eigenen Angaben «vergangene Woche an die zuständigen Gremien der Stadt Thun». Das Schreiben erhielten auch 15 weitere Schweizer Städte – in diesem appellierte Peta Schweiz an die verantwortlichen Gremien, «etwaige bestehende Taubenfütterungsverbote auszusetzen und ihrem Schutzauftrag nachzukommen, indem sie zudem kommunale Fütterungen organisieren». Dazu seien die Städte aufgrund des Staatsziels Tierschutz rechtlich verpflichtet.

Ungeeignete Essensreste

«Ein isoliertes Fütterungsverbot – also ein Fütterungsverbot ohne oder ohne zureichend betreute Schläge für Tauben –, wie es in einigen Schweizer Städten besteht, bedeutet für die Tiere selbst unter normalen Bedingungen karge Mahlzeiten, die aus ungeeigneten Essensresten bestehen», kommt die Tierrechtsorganisation zum Schluss.

Verbot «äusserst bedenklich»

Peta weist darauf hin, dass Fütterungsverbote aus juristischer Sicht selbst unter normalen Umständen «äusserst bedenklich sind. Gerade in schweren Zeiten wie jetzt während der Corona-Pandemie sind die Tiere umso mehr auf unsere Hilfe angewiesen», gibt die Organisation zu bedenken. (pd)