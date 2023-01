Dählhölzli mit Gästerekord – Tierpark Bern empfängt 2022 so viele Gäste wie noch nie 326’536 Eintritte verbuchte der Tierpark Dählhölzli im Jahr 2022. Damit wird die bisherige Bestmarke von 2009 um gut zwei Prozent übertroffen.

Beliebte Seehunde: Der Tierpark Bern verzeichnet für das Jahr 2022 so viele Besucherinnen und Besucher wie noch nie. Foto: PD/Tierpark Bern

Im vergangenen Jahr haben 326'536 Personen den eintrittspflichtigen Teil des Berner Tierparks Dählhölzli besucht. Das sei in der Geschichte des Tierparks ein Rekord, der gut zwei Prozent über der Bestmarke im Jahr 2009 liege, teilte der Tierpark Bern am Donnerstag mit.

Als Grund für diesen Gästerekord nennt der Tierpark sein «tatkräftiges» Engagement für den regionalen, nationalen und internationalen Natur- und Artenschutz. Der gesellschaftliche Anspruch gegenüber tierhalterischen Einrichtungen steige stetig und fordere ein immer intensiveres Engagement der Mitarbeitenden.

Seit gut einem Jahr engagiert sich der Berner Tierpark unter dem Motto «Mehr Raum für Vielfalt» für den regionalen Natur- und Artenschutz. In diesem Zusammenhang hat der Tierpark verschiedene Projekte gestartet.

Eines hat sich zum Ziel gesetzt den Hirschkäfer wieder in die Stadt Bern zu bringen. Dieser sei vor hundert Jahren heimisch gewesen und das Projekt solle ihm helfen, sich am Aareufer wieder anzusiedeln. Der Tierpark möchte in Zukunft dieses Engagement auch mit den städtischen Behörden und verschiedenen Organisationen intensivieren.

SDA/chh

