Leserbilder – Tierisch unterwegs Mit der Kamera im Gepäck hat sich die Leserschaft auf den Weg gemacht. Dabei ist sie auf Flauschiges, Glitschiges und Schüchternes aus der Tierwelt gestossen. Mathias Gottet

Junges Entlein im Inkwilersee. Foto: Thomas Schaffner, Langenthal Aufgenommen im eigenen Garten. Foto: Walter Fiechter, Zäziwil Fertig Winterschlaf – jetzt ist Sommer! Foto: Ursula Kocher, Grünen 1 / 9

Der Sommer startet so richtig durch. Und damit auch die Leserschaft des «Forum». Sie wandert durch Wälder, spaziert an Flüssen und Seen und entdeckt im eigenen Garten winzige Tierchen, die – richtig in Szene gesetzt – majestätisch aussehen.

Tiere faszinieren uns, sie spiegeln unser Dasein, sie zeigen uns eine Biografie, weit wegen von allen Zwängen des kulturellen Lebens. Ganz nah an der Natur.

Sind auch Sie gerne mit der Kamera unterwegs und schaffen es, den Augenblick auf eindrückliche Art und Weise festzuhalten? Dann reichen Sie uns doch Ihre besten Schnappschüsse ein. Mit dem Vermerk «Leserbild» können Sie das Foto (jpg-Datei) an redaktion@bernerzeitung.ch senden.

Dabei zählt natürlich: das Offensichtliche auf besondere Weise festzuhalten, einen speziellen Blickwinkel zu wählen oder abzuwarten, bis das richtige Licht das Sujet durchflutet. In der Zeitung publizierte Bilder werden mit 50 Franken honoriert. Und wir haben dann die Qual der Wahl.