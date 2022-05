Sportzentrum Heimberg – Tiefrote Zahlen und ein blaues Auge Corona brachte unerwünscht Farbe in den Betrieb der Sportzentrum Heimberg Genossenschaft. Sie kam mit tiefroten Zahlen und einem blauen Auge durch die Pandemie. Marco Zysset

Das Hallenbad Heimberg war 2021 monatelang geschlossen und leer. Foto: PD

Es sind Zahlen, die jeder Betriebswirtschafterin und jedem Betriebswirtschafter das Blut in den Adern gefrieren lassen: Der Ertrag bricht um nahezu die Hälfte ein. Gleichzeitig können die Aufwände für Personal und Betrieb höchstens um ein Drittel gesenkt werde. In diesem Rahmen bewegt sich die Sportzentrum Heimberg Genossenschaft, die das Hallenbad mit Sauna, Fitness und Minigolf in Heimberg betreibt, sowie das Restaurant und die Tennishalle CIS an die Betreiberinnen und Betreiber verpachtet. Der Grund ist klar: die Corona-Pandemie beziehungsweise die Auswirkungen der Massnahmen dagegen.