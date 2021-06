KWO-Versammlung auf der Grimsel – Tiefe Strompreise, hoher Kostendruck, tolle Tourismuszahlen Die Kraftwerke Oberhasli AG hat ein durchschnittliches Jahr hinter sich. Ob der Pandemie

Oben sinnbildlich für den florierenden Tourismus das Grimsel Hospiz. Unten der Grimselstausee, dessen Staumauer bald ersetzt wird, aber nicht erhöht werden darf. Archivfoto: Bruno Petroni

Auch bei der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) war das Berichtsjahr 2020 geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, wie das Energieunternehmen am Freitag mitteilt. «Dank den frühzeitig ergriffenen Massnahmen, welche die KWO im Betrieb aufgrund der Pandemie umgesetzt hat, konnte der Kraftwerksbetrieb ohne Einschränkungen jederzeit aufrechterhalten werden», steht im Communiqué anlässlich der Generalversammlung.

Marktpreis sank

Bei der Jahresproduktion verzeichnet die KWO ein durchschnittliches Jahr. Sie produzierte 2202 Gigawattstunden Strom, was dem Mittelwert der vergangenen 20 Jahre entspricht. Die Zuflüsse lagen mit 1688 GWh etwas über dem langjährigen Mittelwert von 1673 GWh, sind aber rund 240 GWh tiefer als der letztjährige Rekordwert von 1914 GWh. Die Marktsituation für die Wasserkraft habe sich gegenüber dem vergangenen Jahr verschlechtert.

Aufgrund der geringeren Nachfrage während des Lockdowns und auch danach hätten sich die Elektrizitätspreise auf einem tieferen Niveau als im Vorjahr befunden. Danach pendelten sich die Preise in etwa auf dem Niveau von 2018 ein. Die maximale Energieabgabe der KWO an einem Tag betrug 2020 14.3 GWh, deutlich weniger als 2019, wo diese bei 18.0 GWh lag.

Infolge der geringeren Produktion gegenüber dem Vorjahr lagen die Produktionskosten bei 4.85 Rp./kWh, gegenüber 4.63 Rp./kWh im Jahr 2019. Weiter wurde die KWO im Berichtsjahr durch Engpasswarnungen aus dem Übertragungsnetz teilweise massiv in ihrer Produktion eingeschränkt.

Green Bond, Bundesgericht, Bauarbeiten

Im Januar vergangenen Jahres hat die KWO zudem als erstes Unternehmen einen Green Bond für Schweizer Speicher- und Grosswasserkraft herausgegeben (wir berichteten). Den Nettoerlös dieser Anleihe verwendet die KWO zur Refinanzierung des Projekts «Tandem», bei dem das Energieunternehmen die Kraftwerke Handeck 2 und Innertkirchen 1 wirtschaftlich und ökologisch aufwertete.

Die Aufhebung durch das Bundesgericht des Konzessionsbeschluss des Grossen Rates für die Vergrösserung des Grimselsees hat auch Auswirkungen auf das Trift-Projekt. sei aufzuheben. Die beiden Speicherprojekte müssen im Rahmen des Richtplanprozesses koordiniert werden. Die KWO rechnet beim Trift-Projekt mit einer Verzögerung von rund zwei Jahren.

Seit 2019 laufen an der Grimsel die Bauarbeiten für die neue Spitallammsperre, welche die bereits bestehende Spitallamm Staumauer ersetzen wird. 2021 werden nun die Betonarbeiten, also der eigentliche Bau der Mauer starten, in welcher schliesslich rund 520'000 Tonnen Beton verbaut werden. Am Mittwoch wird Grundsteinlegung sein.

Rekordwerte im Tourismusbereich

Die Tourismussaison in der Grimselwelt verlief sehr erfreulich. Vor allem einheimische Gäste nutzten pandemiebedingt die Angebote in der Region. Die Wintersaison im Historischen Alpinhotel Grimsel Hospiz sei äusserst erfolgreich verloffen, trotz der vorzeitigen Schliessung Mitte März. Generell übertrafen die Belegungen und Frequenzen in den Hotels während der Sommermonate die bisherigen Bestmarken.

Weiter hat die KWO im vergangenen Jahr beschlossen, die Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB) nach 95 Jahren Betrieb an die Zentralbahn (zb) zu übergeben, in deren Besitz sie nun seit Anfang 2021 ist. Die KWO zählte letztes Jahr 281 Vollzeitstellen, verteilt auf 404 Mitarbeitende, darunter 23 Lernende in zehn Lehrberufen und vier Praktikanten in zwei Fachdisziplinen.

