Sozialdienst Region Jungfrau – Tiefe Sozialhilfequote, mehr Schutzmandate 2019 brauchte es in der Region Jungfrau weniger Sozialhilfe als im kantonalen Durchschnitt. Und der Sozialdienst konnte den Gemeinden 497’133 Franken zurückerstatten. Sibylle Hunziker

Präsident Roger Berthoud (2. v. r.) und die neue Vizepräsidentin Rosmarie Glaus (r.) begrüssten an der Versammlung offiziell die neue Geschäftsleiterin Petra Vögelin (l.) und das neue Vorstandsmitglied Iris Hirsch (2. v. l.). Mit Blumen verabschiedet wurde die bisherige Vizepräsidentin Anna Michel (M.). Foto: Sibylle Hunziker

In 914 Fällen erbrachte der Sozialdienst Region Jungfrau (SDRJ) seinen 23 Mitgliedergemeinden im letzten Jahr Dienstleistungen im Kindes- und Erwachsenenschutz – ein Bereich, der die Sozialhilfe überholt hat, wie Geschäftsleiterin Petra Vögelin an der Abgeordnetenversammlung vom Donnerstag in Interlaken berichtete.