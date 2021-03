Alte Linde in Oberbipp – Tief verwurzelt unter der Kirchenmauer Etwa 80 Jahre alt war die Linde, die bei der Kirche Oberbipp gefällt werden musste. Noch dieses Jahr soll dort wieder ein Baum gepflanzt werden. Brigitte Meier

Das wars für die alte Linde: Sie musste gefällt werden, weil sie die Kirchenmauer beschädigt hatte. Foto: Raphael Moser

Erste Sonnenstrahlen fallen an diesem frischen Februarmorgen auf die verschlafene Moosgasse. Beinahe scheint es, als ob der mächtige, viergeschossige Kirchturm der Oberbipper Kirche zuschaut, was unten an der Kirchenmauer vor sich geht.

«Nachdem wir den Efeu an der schiefen Kirchenmauer entfernt hatten, stellten wir fest, dass die Wurzeln der Linde unter die Mauer und in die darunterliegende Meteorwasserleitung des Moosbächli gewachsen waren», erläutert Matthias Rickli, Leiter des Oberbipper Werkbetriebs.

Sanierung nur ohne Linde möglich

Auf der Gemeindewebsite wurde die Bevölkerung von der zuständigen Kommission entsprechend informiert, dass eine Sanierung der Kirchenmauer und der Meteorwasserleitung nur möglich ist, wenn die Linde entfernt wird. Dies hätten intensive Abklärungen der Bau- und Werkkommission sowie die Prüfung aller Optionen gezeigt. Noch dieses Jahr soll jedoch wieder ein Baum gepflanzt werden.