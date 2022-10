Cassis trifft am Morgen in der ukrainischen Hauptstadt ein

Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis ist am Donnerstagmorgen zu einem Besuch in Kiew angekommen. Das Aussendepartement möchte aus Sicherheitsgründen keine Auskunft über das Programm geben. Im Zentrum seiner Reise stehe der Wiederaufbau, schreibt Cassis in einem Tweet. Der Bundespräsident wird nächste Woche auch in Berlin an einer Aufbau-Konferenz für die Ukraine teilnehmen.

Das EDA bestätigt, dass im Vorfeld der offenbar von langer Hand geplanten Cassis-Reise Sicherheitsbeurteilungen durch das Fedpol vorgenommen wurden. Aus Sicherheitsgründen wird der Bundesrat nicht in der Ukraine übernachten.

Franz Grüter, Präsident der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats, findet den Besuch von Bundesrat Cassis grundsätzlich gut. «Die Frage ist, was er damit erreichen will.» Falls es darum ginge, das Schutzmachtmandat zwischen der Ukraine und Russland zu übernehmen, würde Grüter das sehr begrüssen.

Für Gespräche zum Wiederaufbau des Landes sei es allerdings noch zu früh. «Wir sind weit weg von einer Friedenslösung, daher denke ich nicht, dass der Wiederaufbau der Ukraine jetzt im Mittelpunkt der Gespräche sein sollte», so Grüter.

Gestern war der griechische Aussenminister in Kiew vor Ort. Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hätte am Donnerstag in die Ukraine reisen sollen, sagte die Reise allerdings kurzfristig ab. Der Grund: Sicherheitsbedenken. Russland beschiesst die Ukraine und auch die Hauptstadt Kiew seit Tagen mit Drohnen.

Morgen wird eine hochrangige Person in Kiew erwartet. Allerdings ist noch unbekannt, um wen es sich dabei handelt. (Nina Fargahi)