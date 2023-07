Mindestens 15 Verletzte bei Raketeneinschlag in Südrussland: Moskau macht Kiew verantwortlich

Moskau hat Kiew die Schuld am Raketenangriff in der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer gegeben. «Das Kiewer Regime hat eine Terrorattacke (...) gegen die Wohninfrastruktur der Stadt Taganrog im Gebiet Rostow geführt», teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag auf Telegram mit. Die russische Luftverteidigung habe die Rakete abgefangen, Trümmerteile seien jedoch herabgefallen.

Der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew berichtete später von einer zweiten Rakete, die über dem Landkreis Asow unweit von Taganrog abgeschossen worden sei. Unabhängig konnten die russischen Angaben nicht überprüft werden.

Gouverneur Wassili Golubew teilte auf seinem Instagram-Kanal auch ein Bild, das Taganrog nach der Explosion zeigt. Foto: Telegram/AFP

Die Ukraine, die sich seit mehr als 17 Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg verteidigt, wies am Abend die Schuld für den Raketeneinschlag im Stadtzentrum zurück. «Die Vorgänge in Taganrog sind nichts anderes als die absolut unfähigen Handlungen der Bediener der russischen Flugabwehr», schrieb Olexij Danilow, Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung, auf Twitter. Die Äusserung dürfte auch eine rhetorische Retourkutsche sein: Moskau hatte in der Vergangenheit mehrfach behauptet, nur militärische Ziele in der Ukraine zu beschiessen. Zerstörungen in ukrainischen Städten seien das Werk der Kiewer Flugabwehr.

Russische Behörden hatten am Freitagnachmittag einen Einschlag in der Nähe eines Cafés im Zentrum von Taganrog gemeldet. Es sollen 15 Menschen verletzt worden sein, wovon 9 in Krankenhäuser gebracht wurden. Die Ukrainer sollen laut Moskauer Angaben das Flugabwehrsystem S-200 zur Angriffswaffe umfunktioniert und damit geschossen haben. Auch das liess sich zunächst nicht verifizieren.

Taganrog liegt am Asowschen Meer in unmittelbarer Nähe zum ukrainischen Gebiet Donezk, das russische Truppen in grossen Teilen besetzt haben. Die Entfernung zur Frontlinie beträgt etwa 120 Kilometer. (SDA)