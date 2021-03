3. Verlängerung entschied – Thurgaus Siegestor in der 101. Minute Der SC Langenthal verpasst den Halbfinaleinzug vorerst und verliert gegen Thurgau 2:3. In der Seire führen die Oberaargauer noch mit 3:2. Daniel Gerber

Am Ende behielten die Thurgauer die Oberhand. Foto: Marcel Bieri

Jonathan Ang entschied die Partie 26 Sekunden nach Anpfiff der dritten Verlängerung. Sein Tor in der 101. Minute bescherte Thurgau den 3:2-Sieg. Damit führt Langenthal in der Playoff-Viertelfinalserie noch mit 3:2.

Das Drama hatte sich schon vorher abgespielt: In der 86. Minute hatte der HC Thurgau bereits scheinbar zum Entscheid getroffen, der On-Ice-Entscheid lautete «Tor», doch nach dem Video-Studium wurde der Treffer nicht gegeben.

Bereits die Schlussphase der regulären Spielzeit hatte es in sich: Nach 57 Minuten lautete der Spielstand 1:1. Dann wurde eine Strafe gegen den SC Langenthal angezeigt, in dieser Szene gelang es Adam Rundqvist, den HC Thurgau mit 2:1 in Führung zu schiessen. Dann kassierte der SCL wenig später erneut eine Strafe. Eine dritte Auswärtsfahrt am Sonntag zeichnete sich bereits ab. SCL-Trainer Jeff Campbell beorderte Torhüter Pascal Caminada an die Bande damit sein Team sich zumindest mit fünf gegen fünf Spieler gegen die drohende Niederlage aufbäumen konnte. Prompt fingen die Oberaargauer Angriff der Ostschweizer ab. Stürmer Dario Kummer wurde lanciert. Seinen ersten Schuss HCT-Goalie Nicola Aeberhard zwar noch abwehren, doch dann konnte Dario Kummer den 2:2-Ausgleich erzielen.

Aussergewöhnliche Tore

Zwei weitere Ereignisse bleiben in besonderer Erinnerung. Die erste beflügelte den SC Langenthal bis zum Beginn des dritten Drittels: Dario Kummer eilte über die rechte Seite. Nicola Aeberhard bezog Stellung und konnte den Schuss gerade noch parieren, doch während der Puck direkt in den Laufweg von SCL-Stürmer Vincenzo Küng prallte, stand Aeberhard immer noch leicht versetzt vor dem Gehäuse. Küng musste die Scheibe nur noch kraftvoll zur 1:0-Führung ins Netz dreschen. Der Ausgleich für die Ostschweizer geschah ebenfalls auf unübliche Weise, dies gleich eingangs des dritten Abschnitts: SCL-Verteidiger Luca Christen spielte die Scheibe von hinter dem Tor zu seinem Liniengefährten Yves Müller, der in diesem Moment ausrutschte und hinfiel. Der Puck landete bei Thurgaus Patrick Spannring, der nur noch ins halbleere Tor einschiessen musste, während SCL-Keeper Pascal Caminada sich noch von Christen in Richtung Müller wendete.

Starke Abwehr der Gäste

Der SC Langenthal zeigte im fünften Kräftemessen zwischen den beiden Teams einen ganz anderen Start als noch im vierten Spiel, als sich das Berner Team im ersten Drittel nur gerade drei Torchancen erknorzte, 0:1 zurücklag und zuletzt einen 2:1-Erfolg über die Ziellinie hievte.

Zwar standen die Ostschweizer einmal mehr felsenfest in der Abwehr. Während die Gäste-Abwehr nahezu unverrückbar orchestriert auftrat, zeigte der SCL von Beginn weg den Drang und Willen, die Serie im fünften Spiel zu entscheiden. Bis vor das gegnerische Gehäuse rückte Langenthal jeweils zügig vor, dort aber war jede Menge Fleiss- und Kleinarbeit nötig, um den Puck in eine verheissungsvolle Abschlussposition zu bringen.

Die Chancen

Schliesslich fiel der Entscheid in der Verlängerung. In dieser hatte der SCL die Oberhand. Zunächst fehlten nur Millimeter zum Halbfinal-Einzug, als Vincenzo Küng einen Schuss von SCL-Verteidiger Luca Christen an den Pfosten lenkte. Dann konnte das Heimteam zu einem Power-Play antreten, welches aber ungenutzt verstrich, ebenso in der zweiten Overtime. Doch am Ende entschied Angs Treffer zu Gunsten der Gäste. Am Sonntag geht es in der Serie mit der sechsten Partie weiter.