Myhockey League – Thuns Siegestreffer nach 79:07 Minuten Die Playoff-Final-Serie ist lanciert. Die Berner Oberländer gewinnen Spiel 1 zu Hause gegen Martigny mit 6:5 nach Verlängerung. Jürg Sigel

Jubel im Grabengut: Die Thuner feiern. Foto: Christian Pfander

Der EHC Thun findet lange nicht in die letztlich verrückte Partie. Er steigert sich indes nach der ersten Pause, wird trotz zweimaligem Zweitore-Vorsprung vorerst aber nicht belohnt. Martigny schafft beide Male den Ausgleich. Im Powerplay trifft Thierry Schild zum 1:1 (28.), mit seinem bereits achten Playoff-Treffer bringt Fabian Boss die Thuner keine zwei Zeigerumdrehungen in Führung. Später reüssiert Dominik Gyger (45.). Yannick Gugelmann stellt vor 1342 Zuschauerinnen und Zuschauern in der 49. Minute auf 5:3. Thun kann die Führung erneut nicht erfolgreich verwalten. Es geht in die Overtime.