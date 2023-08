Thun vor 150 Jahren – Thuns erster Kindergarten öffnete seine Tore Im August 1873 wurde der erste Kindergarten in Thun eröffnet. Er sollte eine Alternative zu den zunehmend kritisierten Kleinkinderschulen bieten. Manuel Berger

Im unteren Bälliz besuchten ab 1873 Vorschulkinder den Kindergarten nach Friedrich Fröbel. Foto: Archiv BOM

Der 4. August 1873 war für die jüngsten Thunerinnen und Thuner ein grosser Freudentag. An jenem Montagmorgen fanden sich pünktlich um 8 Uhr die angemeldeten Kinder des ersten Kindergartenjahrgangs im unteren Bällizschulhaus ein. Indes, es war nicht nur der erste Kindergarten in Thun, sondern des ganzen Kantons Bern, der sich dem pädagogischen Konzept von Friedrich Fröbel verpflichtete. Der deutsche Pädogoge, der mitunter auch in der Schweiz tätig war, gilt bis heute als «Erfinder» des Kindergartens.