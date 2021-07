Thun vor 100 Jahren – Thuns erste Turnhalle wurde auf die Ittenmatte verlegt Auf dem Aarefeld hatte die erste Turnhalle Thuns ausgedient. Sie erhielt jedoch ein zweites Leben neben dem Progymnasium. Manuel Berger

In der Turnhalle beim Aarefeldschulhaus wurden auch Gemeindeversammlungen abgehalten. Foto: PD/Stadtarchiv Thun, Fotosammlung S. Gassner

Nach fast 50 Jahren in Betrieb wurde die Turnhalle beim Aarefeldschulhaus im Zuge der Bauarbeiten für den neuen Bahnhof abgerissen. «Nachdem die Grabarbeiten für die Frutigstrassenunterführung bis zur Turnhalle vorangeschritten sind, hat für dieselbe das letzte Stündlein geschlagen», hiess es am 18. Juli 1921 im «Oberländer Tagblatt». Dabei hatte die Turnhalle nicht nur körperlichen Ertüchtigungen der Thuner Schülerinnen und Schüler gedient. Bis 1918 wurden darin auch Gemeindeversammlungen abgehalten. Ausserdem wurde in der Turnhalle im November 1917 eine Volksküche, also eine öffentliche Essensausgabe an Bedürftige, installiert.