Jetzt ist es soweit – Thunerseespiele: «Io senza te» auf 450 Tonnen Material Zwei Jahre später als geplant, doch in gut einem Monat gehts los: Die Thunerseespiele feiern am 13. Juli Premiere. Acht Antworten auf acht Fragen zu «Io senza te». Franziska Streun

Die Thunerseespiele sind am Aufbauen der Bühne. Bereits ist das Bühnenbild mit den drei Drehscheiben gut erkennbar. Foto: PD

Nach zwei Corona-bedingt verschobenen Musicalsommern sind die Vorbereitungen im dritten Anlauf für «Io senza te» auf Hochtouren gestartet. Derzeit lassen die Thunerseespiele neben dem Grunderinseli im Dürrenast-Quartier die Seebühne aufbauen. Dabei wird das seit 2020 eingelagerte Bühnenbild nach Thun gebracht und errichtet. Auch proben hinter den Kulissen die Darstellenden bereits ihre Szenen. Was konkret erwartet das Publikum in der vierten Open-Air-Inszenierung in Thun? Welche Geschichten werden erzählt? Was ist das Besondere am Bühnenbild? Inwiefern sind Peter, Sue & Marc involviert? Wie inszeniert die Regie das Stück? Wie viele Vorstellungen gibt es? Was ist mit «besonderen Angeboten» gemeint?