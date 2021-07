Unwetter im Berner Oberland – Thunersee jetzt weit über der höchsten Gefahrenstufe Die anhaltenden Niederschläge der Nacht liessen die Bäche und Flüsse wieder ansteigen. Am prekärsten ist es beim Thunersee, der relativ schnell anwächst. Bruno Petroni

Beim Hotel Neuhaus spitzt sich die Hochwasserlage zu. Mit Beaver-Sperren wird das Wasser vor dem Eindringen ins Gebäude abgehalten. Foto: Bruno Petroni

Freitagmorgen um sieben Uhr: Es regnet nicht. Es schüttet. Im Neuhaus, beim gleichnamigen Hotel schotten mehr als 100 Meter Beaver-Sperren das altehrwürdige Hotel Neuhaus vor den steigenden Wassermassen ab. Sperren, welche von der Feuerwehr Bödeli zur Verfügung gestellt und installiert worden sind. Eine Wasserpumpe im Inneren des Schutzwalls saugt 500 Liter Wasser pro Minute ab; Wasser, welches unter den Sperren hindurchdringt. Als Backup steht eine noch weit grössere Pumpe parat, die über 2000 Liter Leistung hat. Sämtliche Eingänge zum Hotel hat die Besitzerfamilie schon am Mittwoch zumauern lassen.

Evelyne Zenger steht gemeinsam mit dem Vize-Gemeindepräsident Stefan Zurbuchen zwischen der Wassersperre und der Gebäudemauer. Beide schauen auf den bedrohlich hoch stehenden Thunersee hinaus. Die Machtlosigkeit ist deutlich spürbar. Und auch die Besorgnis darüber, was wohl noch kommen wird. Denn inzwischen hat der Seepegel den oberen Bereich dieser massiven Wasser-Schutzschläuche erreicht. «Wir brauchen noch Sandsäcke, die wir auf die Beaver-Sperren legen können, sonst fliesst das Wasser bald über diese rein», sagt Evelyne Zenger. Die Mitbesitzerin des Hotels hat kurze Nächte der Erholung hinter sich – wurde doch schon vor einer Woche ihre eigene Wohnung bei der Manorfarm drüben überflutet.

Seit 30 Stunden wächst die Pegelkurve des Thunersees linear an. Am Donnerstagabend um 18.45 Uhr erreichte sie die befürchtete, vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) dunkelrot deklarierte, höchste Gefahrenstufe 5. Inzwischen liegt der Wasserspiegel des Sees bereits neun Zentimeter über derselben, auf 558,64 Metern – und hört nach wie vor nicht auf, weiter anzusteigen. Das von den Experten berechnete Szenario, dass der See bald Höhen bis zu 558,80 Meter annehmen könnte, könnte also zum Thema werden. Dies hätte weitreichende Überflutungen von Quartieren und Wiesen in Ufernähe zur Folge. Es wird damit gerechnet, dass der Höchstpegel des Sees bis zum Samstag erreicht wird.

Die Abflussbilanz ist seit Freitagmorgen wieder stark am ansteigen und befindet sich bsi 60 Kubikmetern pro Sekunde.

Auch Brienzersee steigt wieder an

Derweil steigt auch der Pegel des Brienzersees wieder, wenn auch nur marginal: In den letzten 48 Stunden wuchs er um sieben Zentimeter an und steht bei 565,15 Metern. Bis zur Gefahrenstufe 4 fehlen hier noch 15 Zentimeter. Die Abflussbilanz des Brienzersees ist über Nacht für kurze Zeit auf plus 40 Kubik angeschnellt und steht zur Zeit bei 30 Kubik. Das heisst, dass pro Sekunde 30 Kubikmeter Wasser mehr aus den Zuflüssen in den See fliessen, als ihn durch die Aare verlassen.

Die Aare in Thun kratzt an der höchsten Gefahrenstufe 5. Auch sie beförderte in den letzten 24 Stunden kontinuierlich mehr Wasser. Zur Zeit sind es 486 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Diese Mengen könnten sich bald katastrophal auf die Situation am Bielersee auswirken. Der Pegel der Aare steht auf 551,12 Metern – an der Grenze zur 2. Gefahrenstufe.

Die übrigen Zuflüsse sind auch wieder im Steigen begriffen: Die Kander führt 131 Kubikmeter, die Simme 99, die Lütschine 27, der Lombach 20 und die Zulg 13 Kubik.

Besorgte Blicke: Neuhaus-Mitbesitzerin Evelyne Zenger und Vize-Gemeindepräsident Stefan Zurbuchen stehen vor der Wasserpumpe, welche 500 Liter pro Minute absaugt. Foto: Bruno Petroni

Die Neuhauswiese, der Bootshafen und der Zugang zur Schiffstation stehen einen Meter unter Wasser. Foto: Bruno Petroni

Fehler gefunden?Jetzt melden.