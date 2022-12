Schiesssport im Oberland – Thunersee führt souverän in der Luftgewehrmeisterschaft Nach drei Runden in der Oberländer Gruppenmeisterschaft Gewehr 10 Meter führt das Team Region Thunersee die Tabelle souverän an.

Die Luftgewehrschützen Region Thunersee schossen in den Gruppenmeisterschaften bislang am besten. Foto: BOM

Die Luftgewehrschützen Region Thunersee sind eine Klasse für sich in den Oberländer Gruppenmeisterschaften im Gewehrschiessen auf 10 Meter stehend frei. In der dritten Runde der vom Oberländischen Kleinkaliberschützenverband (OKSV) organisierten Meisterschaft setzte sich das Team wiederum souverän mit 83 Punkten Vorsprung durch gegen die Stadtschützen Thun. Dies geht aus einer Mitteilung des Verbandes hervor. Thunersee führt damit in der Kategorie 1 verlustpunktfrei die Tabelle an mit einem Gesamttotal von 4730 Zählern.

Auf Platz 2 folgt mit vier Punkten und 120 Zählern weniger die Gruppe Frutigland, die dem Team von Stalden bei Schwanden im Direktduell mit 1543 zu 1523 die erste Niederlage zufügte. Die zweite Gruppe von Frutigland führt zudem in der Kategorie 2 verlustpunktfrei die Tabelle an, punktgleich mit Bönigen. In der Kategorie 3 führt Stalden/Schwanden 2 vor Oberwil und Grindelwald, die gleichauf sind.

Das beste Einzelresultat erzielte in der dritten Runde mit 398 Zählern Lars Allenbach (LG Region Thunersee), Olivia Spahr (Stalden/Schwanden) kam auf 397 Zähler. Übertroffen wurden beide von Martin Zahler (SPS Zweisimmen), der mit 399 nur einen Punkt unter dem Maximum blieb. Dieses Resultat schoss Veteran Zahler allerdings mit Auflage heraus.

Bei den Auflageschützen sind die Teams von Gstaad-Saanen führend in den Kategorien 1 und 3. In der 2. Kategorie liegen Oberwil 2 und Bönigen 2 gemeinsam an der Spitze. Im neuen Jahr werden noch zwei weitere Runden ausgetragen bis zum Abschluss der GM 10 Meter des OKSV Ende Januar.



PD

