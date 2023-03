EV Bomo spielt um den Titel – Thunerinnen mit Matchpuck Den Oberländer Hockeyspielerinnen ist das Break geglückt. Nach dem Sieg in Zürich können sie am Samstag in Bern Schweizermeister werden. Samuel Günter

Die Zürcher Torhüterin Sandra Heim – selbst eine Oberländerin – im Duell mit Ophélie Ryser vom EV Bomo Thun. Foto: Markus Grunder

Die Thunerinnen können in Bern alles klarmachen: Der EV Bomo kann am Samstag, 18. März, Schweizermeister werden. Die Equipe von Coach Thomas Zwahlen gewann am Mittwoch auswärts bei den ZSC Lions mit 4:2. Tanja Hänggi brachte die Oberländerinnen früh in Führung und auch auf den Ausgleich der Zürcherinnen zur Spielhälfte konnten sie mit dem Tor von Estelle Duvin reagieren. Trotz des 3:1 durch Maija Otamo blieb es bis zum Schluss spannend. Denn die Zürcherinnen erzielten in den 54. Minute den Anschlusstreffer. Aber 30 Sekunden vor Schluss machte Julia Marty mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Damit führen die Thunerinnen in der Serie mit 2:1 und brauchen noch einen Sieg für den Titel.

Können die Thunerinnen am Samstag wieder jubeln wie schon im ersten Heimspiel? Foto: Markus Grunder

Die erste Chance bietet sich am Samstag. Dann empfängt der EV Bomo die Zürcherinnen in der Berner Postfinance-Arena. «Es könnte an diesem Wochenende ein Stück Schweizer Sportgeschichte geschrieben werden – wer möchte das denn schon verpassen?», schreibt der Verein auf seiner Website. -Er hält aber auch fest: «Aber die Serie ist noch keineswegs fertig. Erfahrene Grosswildjäger wissen es: Die Gefahr, die von verwundeten Löwinnen ausgeht, ist erheblich.» Die Partie beginnt um 18.30 Uhr.

