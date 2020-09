Abo Jahresmeisterschaft im Kegeln Ringgenbergerin schlägt 23-köpfige Konkurrenz

An der siebten Jahresmeisterschaft des Freien Keglerverbands Berner Oberland in Süderen ging Doris Schmid als Siegerin in der C-Meisterschaft hervor. Ernst Hauswirth aus Zweisimmen gewann den B-Wettkampf.