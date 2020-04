Stricken fürs Spital – Thuner Wollladen startet Dankesaktion Strickbegeisterte fertigten Herzen für das Spitalpersonal. PD

Das Team des Thuner Wollladens wlw strickte mit seinen Mitgliedern zum Dank an das Personal des Spitals Thun. Die Herzen wurden an die Eingangspasserelle des Spitals gehängt. Foto: PD

Im März verschickte das Team vom Thuner Wollladen wlw (we love wool) eine Nachricht an all seine Kunden und forderte diese auf, unter dem Motto «Wir stricken ein Zeichen der Wertschätzung fürs Ärzte- und Pflegepersonal» Herzen zu stricken. Insgesamt hängen zurzeit bereits über 70 Stück – weitere sind noch im Entstehen begriffen – am Geländer der Eingangspasserelle, wie die Initianten mitteilen.