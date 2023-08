Thuner Wohninitiativen – Gemeinderat stellt Gültigkeit infrage Die Frist zur Behandlung der beiden Thuner Wohninitiativen soll verlängert werden. Bei der Prüfung der Gültigkeit ergaben sich Fragen, die das Initiativkomitee erst beantworten muss, erklärt der Gemeinderat.

Am 15. Juni wurden die Wohninitiativen eingereicht; ob sie gültig sind, muss jetzt geklärt werden. Deshalb beantragt der Gemeinderat eine Fristverlängerung. Foto: Christoph Gerber

Der Thuner Gemeinderat möchte die Frist zur Behandlung der beiden Wohninitiativen verlängern, wie er in einer Mitteilung schreibt. Diese Verlängerung muss vom Stadtrat abgesegnet werden. «Bei der Prüfung der Gültigkeit der Initiativen ergaben sich verschiedene Fragen», schreibt der Gemeinderat. Er wolle dem Initiativkomitee Zeit einräumen, diese zu beantworten. Von der Antwort hänge ab, ob die Initiativen überhaupt gültig seien.

Es geht einerseits um die sogenannte Bostudenzelg-Initiative, die Gemeindeinitiative «Für bezahlbare Wohnungen in der Planung Bläuerstrasse-Bostudenzelg», und andererseits um die Thuner Wohninitiative, genauer die Gemeindeinitiative «Für bezahlbare Wohnungen». Beide wurden am 15. Juni eingereicht.

Möglicherweise rechtswidrig

Die Bostudenzelg-Initiative verlangt eine Abgabe von mindestens der Hälfte der oberirdischen Wohnnutzungs-Geschossfläche an gemeinnützige Wohnbauträger im selbstständigen und dauernden Baurecht oder durch Verkauf. «Damit wird der betroffenen Grundeigentümerschaft nicht nur verunmöglicht, ihr Land beliebig zu nutzen bzw. abzugeben, sondern es ist auch ausgeschlossen, dass sie selbst ihre Wohnung in Kostenmiete vermietet», hält der Gemeinderat in einem Schreiben ans Initiativkomitee fest.

«Unter Umständen würde sich also die Initiative diesbezüglich als rechtswidrig erweisen.» Gemeinderat Thun zur Bostudenzelg-Initiative

Indem eine Vermietung in Kostenmiete gemäss dem Initiativtext einzig der gemeinnützigen Bauträgerschaft vorbehalten bleibe, nicht aber auch der Eigentümerschaft möglich sein solle, liege möglicherweise auch ein Verstoss gegen die Eigentumsgarantie vor. Unter Umständen würde sich also die Initiative diesbezüglich als rechtswidrig erweisen und müsste zumindest in diesen Punkten als ungültig erklärt werden.

«Dies ist selbst dann nicht möglich, wenn alle aktuellen und anstehenden Planungen in Rekordzeit abgeschlossen und die kantonalen Genehmigungen ohne Verzögerungen erteilt werden könnten.» Gemeinderat Thun zur Wohninitiative

Die Wohninitiative andererseits sei in der Form nicht realisierbar, findet der Gemeinderat. Um bis 2035 die verlangten 15 Prozent gemeinnützige Wohnungen zu erreichen, müssten – unter Berücksichtigung des prognostizierten Bevölkerungswachstums von rund 5 Prozent – jedoch total rund 1580 zusätzliche gemeinnützige Wohnungen geschaffen werden, rechnet die Behörde. «Dies ist selbst dann nicht möglich, wenn alle aktuellen und anstehenden Planungen in Rekordzeit abgeschlossen und die kantonalen Genehmigungen ohne Verzögerungen (aufgrund von Einsprachen etc.) erteilt werden könnten und wenn sämtliche heimfallenden Baurechte auf gemeinnützige Wohnbauträgerschaften übertragen würden.»

Stadtrat entscheidet am 21. September

Das Initiativkomitee hat nun bis am 2. Oktober Zeit, zu den Punkten Stellung zu nehmen. Dazu will der Gemeinderat die Behandlungsfristen um jeweils sechs Monate verlängern. Diese Verlängerung muss aber noch vom Stadtrat genehmigt werden. Dieser wird sich an der Sitzung vom 21. September damit befassen.

PD/sgg

