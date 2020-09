Thun verliert in Wil 1:3 – Thuner Unordnung Bei fast winterlichen Temperaturen war der FC Thun auswärts gegen Wil zwar die bessere Mannschaft. Die Partie ging dennoch 1:3 verloren. Stephan Dietrich

Thun Torhüter Andreas Hirzel hechtet in die falsche Ecke. Wils Philipp Muntwiler erzielt mit dem Penalty zum 1:1. Foto: Marc Schumacher (freshfocus)

Es weht ein rauer Wind in der Challenge League. Der FC Thun ist als Absteiger neu in dieser Liga und befindet sich gerade in einem Lernprozess, wobei das Lernen vor allem aus Binsenwahrheiten besteht. Fehler werden, egal in welcher Liga, oft bestraft und so finden sich die Berner Oberländer statt an der Tabellenspitze weit hinten im Feld wieder. «Wir waren die bessere Mannschaft», resümierte Trainer Marc Schneider. Er nimmt dabei in Kauf als Schönredner bezeichnet zu werden. Denn: «Ich kann nur beschreiben, was ich gesehen habe.» Warum aber war Thun nicht in der Lage, das Spiel zu gewinnen. Drei grobe Schnitzer in der Thuner Abwehr führten dazu, dass Wil zu drei Toren kam. Zuerst verlor Fabian Rüdlin an der Strafraumgrenze unnötig den Ball und verursachte danach den Penalty, der zum 1:1 führte. Kurz darauf patzerte Torhüter Andreas Hirzel bei einem Freistoss. Und schliesslich stand Magnus Breitenmoser bei einem weiteren Freistoss nicht beim ihm zugeteilten Gegenspieler. Dabei hatte die Partie für Thun gut begonnen. Rüdlin hatte in der 34. Minute die Thuner in Führung gebracht.

«Wir hatten alles im Griff und stehen trotzdem mit leeren Händen da», haderte Schneider mit dem Schicksal.