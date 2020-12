Spital STS AG – Thuner Testlokale mit neuen Regelungen Ab Mittwoch gibt es Corona-Testabstriche ohne Arztkonsultation nur noch beim Drive-in auf der Kleinen Allmend, mit Arztkonsultation weiterhin im Notfallzentrum des Spitals. pd/cb

Das Corona-Testcenter Kleine Allmend in Thun. Foto: Godi Huber

«Aufgrund der hohen Testkapazitäten im Drive-in-Corona-Testzentrum auf der Kleinen Allmend wird die Abstrichstelle des Spitals Thun nicht mehr in der bisherigen Form benötigt.» Dies schreibt die Spital STS AG in einer Medienmitteilung. Das Notfallzentrum des Spitals werde ab kommendem Mittwoch nur noch Corona-Abstriche im Rahmen einer ärztlichen Konsultation durchführen und sich denjenigen Patienten widmen, die eine umfangreichere Abklärung und Betreuung benötigten.

Demnach sollen sich Personen, die ausschliesslich einen Abstrich benötigen, direkt beim Drive-in für einen Test anmelden. Für die Corona-Sprechstunde im Notfallzentrum des Spitals – also für den Test kombiniert mit Arztkonsultation – ist neu eine Online-Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt über die Plattform https://covid.spitalstsag.ch. Eine ärztliche Betreuung geht über die BAG-konforme Leistungsübernahme der Testkosten hinaus. «Die zusätzlich anfallenden Kosten der Arztkonsultation gehen zulasten des Patienten.»

Die Corona-Sprechstunde wird täglich von 9 bis 16.30 Uhr angeboten, auch am Wochenende. Davon ausgenommen sind Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr. «Die ärztliche Betreuung ist jedoch jederzeit über das Personal des Notfallzentrums gewährleistet», so die STS AG.

In ihrem Versorgungsgebiet betreibt die Spital STS AG noch zwei weitere Abstrichstellen: im medizinischen Zentrum Thun am Bahnhof sowie am Spital Zweisimmen. «Bei diesen Abstrichstellen ist eine telefonische Anmeldung für einen Test zwingend.»