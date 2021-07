Beachsoccer in Spiez – Thuner Team spielt um den Cupsieg Das Team des BSC Thun spielt am Freitag um den Beachsoccer-Cupsieg in der Spiezer Bucht. Am Samstag tritt das Thuner Beachsoccer-Team um 16 Uhr gegen die Berner Beachboys an. pd

Beachsoccer in der Spiezer Bucht. Auch dieses Jahr messen sich die besten Teams der Schweiz und kämpfen um den nationalen Meistertitel. Chancen auf den Cupsieg hat der BSC Thun. Archivfoto: PD/BOM

Das am kommenden Wochenende stattfindende Beachsoccer-Finale um den Schweizer Meister kommt wegen der Pandemie in abgespeckter Form daher, teilt die Spiez Marketing AG mit. Um nicht mehr als die gemäss Covid-Verordnung für Veranstaltungen ohne Zugangsbeschränkung erlaubten 500 Besucher anzuziehen, haben die Veranstalter entschieden, auf das Foodfestival mit Rahmenprogramm zu verzichten. Weil auch die Nationalmannschaft nicht auflaufen wird, wird keine Tribüne gebaut, und der Anlass dauert nur zwei Tage.

Final mit Thunern um 21 Uhr

Am Freitagabend stehen die Cupfinalpartien der Frauen und der Männer auf dem Programm. Der Beach Soccer Club Thun spielt um 21 Uhr gegen den BSC Havana Shots Aargau um den Cupsieg. Bei den Frauen, Anpfiff ist um 19.30 Uhr, spielt GC gegen SC Rappiranhas um die Trophäe. Am Samstag ab 10 Uhr geht die nationale Meisterschaft für Damen und Herrn in die Endphase. Das Finalspiel der Damen wird um 19.30 Uhr, jenes der Herren um 21.00 Uhr angepfiffen.