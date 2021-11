Projekt Eisbahn Grabengut – Thuner Stadtrat spielt den Puck dem Volk zu 20 Millionen Franken will die Stadt für Umbau und Sanierung der Eisbahn Grabengut ausgeben. Vom Stadtrat gibt es ein Ja. Das letzte Wort hat aber das Volk. Michael Gurtner

Die Kunsteisbahn Grabengut (mit gewölbtem Dach in der Bildmitte) aus der Luft fotografiert: Sie soll ein völlig neues Gesicht erhalten. Das Ausseneisfeld (links der Eisbahn) bleibt erhalten. Foto: Christoph Gerber

Glatteisgefahr im Thuner Rathaus? Bei dieser Vorgeschichte ist es nicht völlig abwegig, dass sich der Gemeinderat auf glitschiges Terrain begibt: Der Umbau und die Sanierung der Kunsteisbahn Grabengut am heutigen Standort haben in den letzten Jahren regelmässig für engagierte Diskussionen im Parlament gesorgt.

War das ganze Vorgeplänkel so was wie die Qualifikationsphase, stehen jetzt die Playoffs an – sprich: die entscheidenden Momente. Der erste davon am Donnerstagabend im Stadtrat. «Die Zeit ist reif», sagt Bauvorsteher Konrad Hädener (Die Mitte). «Reif für die definitiven Entscheide über die Zukunft der traditionsreichsten Thuner Sportanlage.»