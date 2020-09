Auch Ersatzdatum gestrichen – Thuner Stadtlauf 2020 findet nicht statt Das Organisationskomitee hat entschieden, den Thuner Stadtlauf 2020 definitiv abzusagen.

Dieses Jahr werden keine Läuferinnen und Läufer durch die Obere Hauptgasse rennen wie hier im Jahr 2018. Foto: Dominic Bruegger

Das Organisationskomitee Verein Thuner Stadtlauf hat entschieden, den diesjährigen Thuner Stadtlauf auch am Ersatzdatum vom 17. Oktober definitiv abzusagen. Dies teilt der Verein mit. Die Hürden für eine Durchführung mit den geltenden Bestimmungen des BAG seien für diesen Anlass einfach zu gross und teilweise nicht erfüllbar. Der Verein dankt «allen, die bis zuletzt konstruktiv an einer Möglichkeit zur Durchführung gearbeitet haben». Bereits am geplanten Ersatzdatum vom 17. Oktober treffe sich das Organisationskomitee, um die Ausgabe 2021 zu planen.

pd/ngg