Niederlage gegen Aarau – Thuner Serie nimmt im Brügglifeld ein jähes Ende Die Berner Oberländer vermögen beim letzten Spiel 2020 nicht vollends zu überzeugen und schliessen das Jahr mit einem 1:3 beim FC Aarau ab. Marco Spycher



Kevin Spadanuda bezwingt die Thuner Abwehr und verwandelt zum 1:0 für den FC Aarau. Foto: Freshfocus

Die Serie nimmt im letzten Spiel des Jahres ein Ende. Der FC Aarau bezwingt den seit neun Partien ungeschlagenen FC Thun 3:1. Nachdem GC am Freitagabend beim FC Schaffhausen verloren hat, verpassen die Thuner damit auch die Chance, vor der Winterpause den Rückstand zum Leader auf einen Punkte zu verringern.

Nun ist Aarau aber erster Verfolger der Zürcher, die Berner Oberländer finden sich auf Platz 4 wieder. Und weil die dahinterliegenden Lausanne-Ouchy und Schaffhausen am Dienstag je noch ein Spiel bestreiten, könnte Thun nur auf Platz 6 überwintern. Wobei alleine dieses Beispiel zeigt: Es kann sehr schnell gehen in der so ausgeglichenen Challenge League.

Aluminiumtreffer auf beiden Seiten

Das Spiel im altehrwürdigen Brügglifeld begann schwungvoll und die Thuner druckvoll. Nach acht Minuten setzte Nuno da Silva einen Schlenzer an den Aussenpfosten. Nur wenige Augenblicke später konnte auch das Heimteam einen Aluminiumtreffer verbuchen: Donat Rrudhani traf nur das Lattenkreuz.

In der 23. Minute landete der Ball dann im Netz – und Aarau, das besser ins Spiel kam, ging in Führung. Nach Abstimmungsproblemen in der Thuner Defensive schnappte sich Marco Aratore den Ball und flankte in die Mitte. Dort konnte Torhüter Andreas Hirzel den Kopfball Filip Stojilkovics zwar noch parieren, beim Nachschuss von Kevin Spadanuda war er allerdings machtlos.

Die Aarauer nahmen die Führung mit in die Pause. Und konnten in der 65. Minute auf 2:0 erhöhen. Nach einer flachen Hereingabe von Aratore lenkte der junge Verteidiger Noël Wetz unglücklich ins eigene Tor ab.

Die Thuner zeigten aber eine Reaktion, konnten fünf Minuten nach dem 2:0 durch Nicolas Hasler verkürzen. Und fast gelang ihnen in den Schlussminuten noch der Ausgleich. Aber eben nur fast. Als der aufsässige und wirblige Aratore in der 91. Minute einen Aarauer Konter mit dem 3:1 krönte, war das Spiel schliesslich entschieden.